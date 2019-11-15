Ay, akşam saatlerine kadar (19.14)İkizler burcunda kalıyor. Günün ilk yarısında fikirlerimizde değişikliğe gitmek, bazı kararsızlıklar ya da başkalarının etkisi altında kalmak dikkat çekebilir. Yine de öğle saatlerinde beklentilerimiz yüksek... Sosyal konularla ilgili tatminsizlikler gündeme gelebilir. Kendimize aşırı

güvenmek yerine, daha gerçekçi olmaya özen gösterelim.

Akşam saatlerinde Yengeç burcuna ilerleyen Ay, ailevi konuları öne çıkartıyor. Başkalarına yardımcı olmak gerekebilir. Duygusal ortaklıklar ve anlayış gösterebileceğimiz imkanlar yaratabiliriz. Ancak çok net davranmak pek kolay değil. Sezgilerimize ve iç dünyamıza daha çok dönebiliriz.

KOÇ:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Sorumluluklarınız için bir an önce harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bazı konuları toparlamak için fırsat bulabilirsiniz. İşlerinizle ilgilenmelisiniz.

BOĞA:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeteneklerinizi ön plana koymak için çaba göstermelisiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle, kendinizi ön plana çıkarmanızda fayda var. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

İKİZLER:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Bazı şeylerde fazla hayalci olmamaya özen gösterin. İletişimde olduğunuz kişilerden destek almalısınız. İlişkilerinize daha fazla dikkat etmeniz gereken zamanlar var.

YENGEÇ:Sizi hapseden durumlar meydana gelebilir. Kendi iç dünyanıza dönmenizde fayda var. Bilmediğiniz olaylardan dolayı kayıplar yaşanabilir. Bazı konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. İlişkilerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir.

ASLAN:Geleceğinizle alakalı yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri toparlayacağınız zamanlar yakın. Çevrenizdeki insanları olaylara katmamanızda fayda var. Paylaşım içinde bulunacağınız kişilere dikkat etmelisiniz.

BAŞAK:İş hayatınızda alacağınız sorumluluklarınız, gündeminizi etkileyebilir. Kendi rutininizden çıkacağınız bir zaman dilimindesiniz. Bazı konularda üstlerinize fikir danışmalısınız. İş arkadaşlarınızla paylaşım içinde olacağınız zamanlar var.

TERAZİ:Hayatınızda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Ruhsal olarak etkileneceğiniz olaylar yakın. Güçlü olmanızda fayda var.

AKREP:Endişe duyduğunuz konularda yakın çevrenizden fikir alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinize kendinizi daha fazla adamalısınız. Ortaklı durumlarda duygusal bağların olması, sizin işlerinizi yavaşlatabilir. Akışta kalmanızda fayda var.

YAY:Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda çok fazla sorumluluk almanızda fayda var. Kendinize bakmanız gereken zamanlar olabilir. İç uyumunuzu yakalamaya çalışmalısınız. Yeni kararlar almanız yakın.

OĞLAK:Çalışma hayatınızın gerektirdiği rutininizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha fazla dinlemek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmenizde fayda var. Akışta kalmalısınız.

KOVA:Yaratıcılığınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde kendi fikirlerinizi yaymak ve bu konuda destek görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Başkalarıyla paylaşım içinde olmaktan keyif alabilirsiniz.

BALIK:Ailevi konular gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde evde oluşabilecek küçük kazalara karşı dikkatli davranmalısınız. Gün içinde kendinizi doğru ifade etmenizde fayda var. Tartışmaları uzatmamalısınız. Akışta kalın.