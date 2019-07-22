Günün ilk yarısında Ay, Balık burcunun son derecelerinde iken daha hayalci ve kararsız olabiliriz. Bitmek üzere olan, kapanan koşullar var. Ay, Güneş’le uyumlu kaldıktan sonra saat 13.02’de Koç burcuna ilerleyerek, daha aktif ve heyecanlı bir atmosfer getirecek. Günün ikinci yarısında pek düşünmeden ve içten hareket edebiliriz.

Günün ilk yarısında bazı sıkıcı durumlar, beklemeler ya da yolculuklar açısından zorluklar çıkabilir. Öğle sonrasında girişkenliğimiz artmakta. Duygularımızı daha samimi anlatma imkanı bulabiliriz. Yeniden harekete geçmek ve güven kazanmak için uygun ortamlar olabilir.











