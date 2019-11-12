Bugün Boğa burcunda dolunay gerçekleşiyor. (16.34) Dolunay, sonuçları ve bize yansıma yaratan durumları anlatır. Önemli değerlendirmeler özellikle somut alanda, parasal konularda sonuçlar içindeyiz. Karşılıklı işler, paylaşımlar açısından hassas düşünebiliriz. Sabah saatlerinde uzun vadeli işler üzerinde durmak faydalı olabilir. Önemli kararlar ve nihai durumlar içindeyiz ancak çok hızlı düşünmek ya da harekete geçmek pek kolay değil. Öğle saatlerinde pazarlıklar zorlanabilir. Karşılıklı konularda taviz vermek ya da isteklerimizin yerine gelmesini beklemek yoluyla hareket etmek mümkün olmayabilir. İstikrarlı olmasını istediğimiz konulara fazlası ile zaman ayırabiliriz.

KOÇ:Niyet ettiğiniz şeyleri yapmak için kendinizi hazır hissetmeyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda daha hassas olmalısınız. Gün içinde keyif aldığınız şeylere zaman ayırmanızda fayda var. İmaj değişikliği yapmanız yakın.

BOĞA:Bilemediğiniz konularda kendinizi yalnız hissetmemelisiniz. İç dünyanızla ilgili olaylarda dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde tartışmalara girmemenizde fayda var.

İKİZLER:Geleceğinizle ilgili yeni ümitler besleyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak için uygun bir gündesiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler, sorumlu olduğunuz konuları kolay toparlamanıza yardımcı olabilir.

YENGEÇ:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız, gündeminizi meşgul edebilir. Hedeflerinize ulaşmak için bazı kararlar vermeniz gerekli. Göz önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Devletle ilgili konular ön plana çıkabilir.

ASLAN:İlişkilerinizle alakalı hareketli bir gündesiniz. Ani çıkışlar yapmamanızda fayda var. Hayatınızda size zevk veren konulara yönelmelisiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Kendinizi özgür hissetmeniz sizi mutlu edecektir.

BAŞAK:Ortaklı para konularına dikkatinizi verebilirsiniz. Sizi krize sokan olaylara karşı özen göstermenizde fayda var. Endişe duyduğunuz şeyleri gözardı etmekte zorlanabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde bazı kararlar almanız gerekebilir .

TERAZİ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle denge içinde olmanızda fayda var. Tamamlanma içinde olabilirsiniz. Gün içinde sizi uğraştıran konulara karşı dikkat etmelisiniz. Akışta kalın.

AKREP:Sorumluluklarınızla ilgilenmelisiniz. İşlerinizi planlamanız sizi rahatlatacaktır. Birlikte çalıştığınız kişilerin hayatlarıyla alakalı konuşmamalısınız. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kuşkucu davranmayın.

YAY:İşlerinizde kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. İlişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Keyif aldığınız konularda harcamalar yapabilirsiniz. Kadınlarla ilgili şeyler dikkat çekebilir. Risk almaya yakın olabilirsiniz.

OĞLAK:Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Ev hayatınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi güven arayışına itebilir. Geçmişe ait olaylar gündeminizi meşgul etmemeli. Babanızı ihmal etmemenizde fayda var.

KOVA:İletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde duygusal hissetmemenizde fayda var. Akışta kalmalısınız.

BALIK:Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Uğraştığınız işlerde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili düzenlemelere gitmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda sıkışıklıklar oluşabilir.