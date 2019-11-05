Bugün sert bir açı yapan Mars ve Pluton ,gücümüzü test eden koşullara, kimi zaman iddialaşmalara ve güç mücadelesine işaret ediyor. Bu kombinasyon altında fiziksel açıdan zor şeyleri başarabiliriz ancak şiddet, yıkıcı durumlar ve özellikle de ilişkilerimizi zora sokabilecek tutumlarla karşılaşabiliriz. Fiziksel risk oluşturabilecek koşullarda daha özenli olunmalı. Duygusal alanda oldukça kararlıyız. Ancak aşırı katılık ve duygusal yalnızlık, ilişkilerimizde problemlere yol açabilir. Bugün daha toleranslı ve esnek davranalım. Hemen öğleden sonraki saatleri iyi değerlendirmeye bakalım. Bu saatlerde iletişim, eğitim ve medyaya ait konular, yolculuklar daha pozitif sonuçlar getirebilir.

KOÇ:Gelecek umutlarınızla alakalı en iyisini yapma isteği içinde olabilirsiniz. Gün içinde gruplanmaların ön plana çıkmamasında fayda var. İş hayatınızda sıkışmalar meydana gelebilir. İstediğiniz destekleri almak için çabalamanız gerekli.

BOĞA:İş hayatınızda çaba sarf etmeniz gereken bir gündesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularla alakalı fazla ısrarcı davranmamaya özen göstermenizde fayda var.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak için mücadele etmeniz gereken bir gündesiniz. Yaşadığınız olaylarda daha rahat bütünü göreceğiniz zamanlar yakın. Uluslararası konuların gündeminizi meşgul etmemesinde fayda var. Fazla ısrarcı olmamalısınız.

YENGEÇ:Endişe duyduğunuz konular içinde sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Kriz yaratan olaylara karşı daha dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yatırımlarınızla alakalı işlerinizde ısrarcı davranmamalısınız.

ASLAN:Parasal konularda sıkışıklık yaşayabileceğiniz zamanlar yakın. İlişkilerinizdeki düşüncelerinizde doğru olanı bulmak için çaba sarfetmenizde fayda var. Eşinizle ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

BAŞAK:Parasal konularda sıkışıklık yaşayabileceğiniz zamanlar yakın. İlişkilerinizdeki düşüncelerinizde doğru olanı bulmak için çaba sarfetmenizde fayda var. Eşinizle ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

TERAZİ:Kendinizi ifade etmek için büyük bir heyecan içinde olabilirsiniz. Bununla birlikte düşüncelerinizle ilgili ısrarcı olacağınız zamanlar var. İş hayatınızda yeni kararlar vermelisiniz. Risk almamaya özen gösrermeniz gerekli.

AKREP:Evinizle alakalı olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Fikirlerinizde ısrarcı davranacağınız zamanlar yakın. İşinizle ilgili durumlarda huzursuzluk içinde olabilirsiniz. Akışta kalın.

YAY:Hareketli bir gündesiniz. Başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gereken zamanlar olabilir. İletişiminizde daha çok dikkat etmeniz gereken durumlar içinde kalabilirsiniz. Gelecek yönündeki beklentilerinizle ilgilenmenizde fayda var.

OĞLAK:Maddi kaynaklarınızla alakalı gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Yenilenmeye gitmek istemenizde fayda var. Parasal konularda başkalarından alacağınız destekler meydana gelebilir. Fikirlerinizde ısrarcı davranmamalısınız.

KOVA:Yeni başlangıçlar içinde olmalısınız. Hayatınızda önem verdiğiniz konularla ilgilenmenizde fayda var. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. İlişkilerinize özen göstermeniz lazım. Başarmak istediğiniz şeyler için çaba sarf etmelisiniz.

BALIK:Bilemediğiniz konularla ilgili içsel süreçler yaşayacağınız bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Uğraştığınız işlere daha fazla yoğunlaşmanızda fayda var.