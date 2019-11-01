Hafta sonu yaklaşırken, Ay daha kısıtlı olduğu Oğlak burcuna ilerlemekte... Venüs de Akrep’in son derecesinde yol alıyor. Böyle zamanlarda kolayca mutlu olmak, olayları olduğu gibi kabul etmek pek mümkün olmayabilir. Aşkta, başkalarından beklentilerimizde sıkışıklıklar ya da yolunda gitmeyen şeyleri idrak etmek söz konusu olabilir. Eve, kadınlara yönelik işleri de zorlamamak daha iyi olacak. Ay’ın konumu bizi yıpratabilecek ve enerjimizi düşürebilecek koşulların olduğunu anlatmakta...

Yine de günün ilk yarısında pratik davranmak ve bazı sürprizlerden yararlanma imkanı var. Günün geç saatlerinde aklımız ve duygularımız yönünde daha gerçekçi, olgun ve istikrarlı düşünebiliriz.

KOÇ:Sorumlu olduğunuz işlerinizde rahat ilerleyebilmelisiniz. Konuşurken kendinizi daha iyi ifade edebilmenizde fayda var. Yine de ilerleyen zamanlarda iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Hedeflere ulaşmak için çabalamalısınız.

BOĞA:Hayatınıza yenilik katmak isteyebilirsiniz. Farklı konularda bilginizi arttırmak için ilgi duyduğunuz alanlarda araştırma yapmanızda fayda var. Fikirlerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelebilir. Akışta kalmalısınız.

İKİZLER:Ortak işler yaptığınız kişilerle aranızda kriz yaratan durumlar ortaya çıkabilir. Bazı bağlayıcı koşullar dolayısıyla kendinizi sıkıntıda hissedebilirsiniz. Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul etmeye devam edebilir.

YENGEÇ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi belirleyebilir. İkili ilişkilerinizde daha fazla denge arayışı içinde olabilirsiniz. Bu durum gün içinde yorucu bir hal alabilir. Duygusal olarak derinleşebilirsiniz. Bazı konularda değişim yaşayabilirsiniz.

ASLAN:Sorumlu olduğunuz şeylerde daha fazla büyüme kaydetmenizde fayda var. Çalıştığınız arkadaşlarınızın desteğini almak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz zamanlar var. Uğraştığınız işler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

BAŞAK:Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz uğraşlara yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların rahat akacağı bir gündesiniz. Keyif aldığınız şeylere yönelebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek için organizasyon yapabilirsiniz.

TERAZİ:Gün içinde ailenizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Geçmişte yaşanmış olaylar tekrar gündeminize gelebilir. Bu durum sizi içsel hesaplaşmaya götürecektir. Kendi duygularınızın yoğunluğu içinde kaybolmamaya özen gösterin.

AKREP:Gündeminiz hareketli... Sorumlu olduğunuz konularda takip gerektiren işlere yoğunlaşabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler sizi de etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz mevzularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz.

YAY:Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni fikirler bulabilirsiniz. Bunları gündeminize koymak pekte kolay olmayabilir. Harcamalarınızı düzenlemeniz gerekebilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı büyüme sağlayabilirsiniz.

OĞLAK:Bugün gündeminizi hassas olduğunuz konular meşgul edebilir. Hayatınızla ilgili mevzularda başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Duygusal konularda derinleşeceğiniz bir gündesiniz. İlişkileriniz gündeminizi etkileyebilir.

KOVA:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Sizi hapseden kontrol dışı olaylarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Kayıplar yaşamamaya özen göstermelisiniz.

BALIK:Geleceğinizle ilgili beklentiler içinde olabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. Alacağınız desteklerle kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda rahat ifade ettiğinizi hissedebilirsiniz.