Kendimizi daha sıkıntılı ya da hoşnutsuz hissettiğimiz zamanlarda içsel bir olgunluk geliştirmek yararlı olabilir. Saat 10.10’dan itibaren Balık burcuna ilerleyen Ay, bize bu olgunluğu ve anlayışı getirebilir. Bugün aynı zamanda gizli şeyleri anlamak ve sezmek yönünde başarılı olabiliriz. Kendimizi ve psikolojimizi anlamaya bakalım. Araştırılması, açığa çıkarılması gereken konular olabilir. Sabah saatlerini iyi kullanmaya bakalım. Bu saatlerde başkalarının düşüncelerinden yararlanabiliriz. Yakın çevremizdeki imkanları daha iyi değerlendirmeye bakalım. Günün ilerleyen saatlerinde beraberliklerimizde sıkı

bağlar kurabiliriz.

KOÇ:Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı stresler yaşamamanızda fayda var. Kimi zaman koşullar tahmin ettiğiniz gibi olmayabilir. İlişkilerinizde zorlanmalar meydana gelebilir. Güçlü olmalısınız.

BOĞA:Ümit ettiğiniz şeyler için başlangıçlar yapmanızda fayda var. Bolca iletişim içinde olacağınız bir gündesiniz. Öğle saatlerinde duygusal açıdan karmaşık zamanlar geçirebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi aksatmamalısınız.

İKİZLER:Hayatınızda kendinizi göstermekten çekinmemelisiniz. Şartlar sandığınız kadar kolay olmayabilir. İşlerinizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bazı stresler söz konusu. Sorumlu olduğunuz konulara hâkim olmanızda fayda var.

YENGEÇ:Kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Yeni şeyler keşfetmek için heyecanlı olacağınız bir gündesiniz. Olaylara daha geniş açıdan bakacaksınız. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Akışta kalmalısınız.

ASLAN:Finansal konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Bazı olaylar sizi krize sokabilir. Ortaklı işlerin gündeminizi meşgul etmemesinde fayda var. Gün içinde kontrollü olmaya bakın. Sağlığınızı etkileyen durumlardan kaçınmalısınız.

BAŞAK:Gün içinde eşinizle birlikte ilgilendiğiniz konular gündeme gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İkili arkadaşlıklarınızda değiştirmeniz gereken durumlar meydana çıkabilir. Doğru iletişim yolları bulmanızda fayda var.

TERAZİ:Arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde yeni sorumluluklar almalısınız. Bu durum sizi biraz yorabilir. Kendi özel hayatınızdan feragat etmenizde fayda var. Doğru organizasyonlar işinize yarayabilir.

AKREP:Çocuklarınızla ilgili işlerle fazlasıyla oyalanabilirsiniz. Gereksiz harcamalarınızı kısmalısınız. Hobilerinizle ilgili sorumluluklar almanızda fayda var. Kendinizi yaratıcı bulduğunuz konularda daha fazla ilerlemek isteyebilirsiniz.

YAY:Toprağa ait konularla ilgilenebilirsiniz. Güvenlik konusu gündeme gelebilir. Ailenize zaman ayırmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz şeyleri sağlamlaştırmak için çaba sarf etmelisiniz. İşlerinizdeki sorumluluklarınız sizi yorabilir.

OĞLAK:Enerjisi yüksek bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki insanlarla bir araya gelmelisiniz. Yaptığınız programlarda aksilikler olabilir. Bu konuda kendinizi strese sokmayın. Gün içinde işlerinizde istikrarlı bir süreç izlemeniz zor olabilir.

KOVA:Yetkin olduğunuz konularda söz sahibi olmak isteyebilirsiniz. İşlerinizi artırmak için alternatifler arayacağınız bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz olaylar üzerinde değişiklikler yapmalısınız. Yeni projeler üstlenmenizde fayda var.

BALIK:Hassas olduğunuz konularda daha sert bir tutum izlemelisiniz. Kendinizi karşı tarafa ifade etmekte zorlanmamanız gerekli. Sorumlu olduğunuz durumları sağlamlaştırmak istemenizde fayda var. Hayatınızda değişimler yaşanabilir.