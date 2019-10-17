Hava elementindeki vurgu iletişim, eğitim ve görüşmeler açısından daha akıcı imkanlar getirebilir. Fikirlerimizi yayabilir ve uzaklarla ilgilenebilirsiniz. Meraklı ve konuşkan olabiliriz. İş birliklerine gitmek ve duygusal açıdan yakın olduğumuz kişilerle ortak hareket etmek, pozitif sonuçlar getirebilir. Beraberlikler de geliştirebiliriz. Ancak Ay, İkizler’deyken, çift durumlara ve kararsızlıklara işaret eder. Bu nedenle, kendimizden tam olarak emin olamadığımız durumlar gündeme gelebilir. Günü eğitsel konulara, hareket ve yolculuklara ayırmak, çok daha faydalı olabilir. Özellikle geç saatlerde sözlerimize özen gösterelim.

KOÇ:Ticari konularda daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. İletişiminiz kuvvetli olabilir. Yazışma ve sözleşmelerinizi yapmanız için uygun zamanlar var. Çift durumların arasında kalabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz.

BOĞA:Maddi kaynaklarla ilgili hareketlenme olabilir. Yeteneklerinizi kullanmak isteyebilirsiniz. Duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. İşle ilgili kararsızlık meydana gelebilir. Akşam saatlerinde fikirlerinizi daha net ifade edebilirsiniz.

İKİZLER:Yeni başlangıçlar içindesiniz. Kişisel önem verdiğiniz konularda hareketlilik var. Diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Zihinsel bulanıklık yaşayabilirsiniz. Belirsizlik hissedebilirsiniz. Akşama doğru iç uyumu yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ:Gizli kalmış konularla ilgilenebilirsiniz. Sabahtan iletişimi yüksek zamanlar yaşarken, öğle saatlerinde daha fazla içinize kapanabilirsiniz. Duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Akşam saatleri kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.

ASLAN: Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek, size iyi gelebilir. Geleceğinizle ilgili ümitsizliğe düşebilirsiniz. Olayları net görmekte zorlanacağınız zamanlar var. İş hayatınızda destekler alabilirsiniz. Zihniniz akıcı hale gelebilir.

BAŞAK: İş yerinde hareketli bir gün yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişim halinde olabilir, ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Duygusal karmaşalar hissedebilirsiniz. Kararsızlık duyabilirsiniz.

TERAZİ:Uluslararası konular ön plana çıkabilir. İş hayatınızda yeni girişimlerde bulunabileceğiniz imkânlar var. Öğle saatlerinde kararsızlığa düşeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerindeyse düşüncelerinizi aktarmak daha kolaylaşabilir.

AKREP:Yazışma ve görüşmelere özen göstermenizde fayda var. İletişimi yüksek ve hızlı akan bir gün olabilir. Kriz yaratabilecek koşullara dikkat etmelisiniz. Zihinsel dalgalanma hissedebilirsiniz. Akşama doğru fikirlerde netlik olacaktır.

YAY:Karşıtlıklarla uğraşıp, dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Ticari anlaşmalar için uygun imkânlar var. İkna edilmeniz veya etmeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Ani çıkışlarınız olabilir.

OĞLAK:Çalışma hayatınızda yoğun görüşme ve toplantıların olduğu zamanlar var. Sizi yoran konularla uğraşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kararsızlık duyabilirsiniz. İç uyumunuzu yakalamakta zorlanabilirsiniz.

KOVA:Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz, iletişimi yüksek bir gündesiniz. Size zevk veren görüşmeler ve buluşmalar içinde olabilirsiniz. Harcamalarınıza özen göstermeniz gerekebilir. Duygusal ve zihinsel karışıklık hissedebilirsiniz.

BALIK:Dedikodular ve haberler gündeminizi etkileyebilir. Ailevi konularla ilgili hareketlilik olabilir. Evinizde ufak tefek kazalar yaşayabilirsiniz. Duygusal karmaşa hissedebilirsiniz. Karar alınması gereken durumlarda, akşamı beklemelisiniz.