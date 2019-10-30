Son iki günün yoğun gelişmelerinin ardından, Ay bugün bağımsızlığına düşkün Yay burcunda büyüyor. Yeni istekler, ufuklar ve özgürlük arayışı öne çıkıyor. Fikirlerimizi daha heyecanlı şekilde tartışabiliriz. Gelecek yönünde iyimser düşüncelerimiz olabilir. Bugün Merkür ve Venüs yan yana gelirken, gençlerle ilgili gelişmeler, iyi konuşma ve inandırıcı olma imkanı var. Merkür ise gittikçe yavaşlıyor. Aldığımız kararlar çok kolay organize edilemeyebilir. Bugünlerde saklı kalan nedenler ya da bazı endişelerimiz yüzünden çok net düşünemeyebiliriz. Hevesli olmakla birlikte, mantıklı düşünmek ve karar vermek pek kolay olmayabilir.

KOÇ:Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yapacağınız görüşmelerde fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Hayatınızda bitirmeniz gereken olaylara yoğunlaşmanızda fayda var.

BOĞA:Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeme gelebilir. Para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Endişe duyduğunuz olaylar nedeniyle sürtüşmeler yaşanabilir. Gün içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar doğabilir.

İKİZLER:İkili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. İletişimde olduğunuz kişilerle fikir ayrılığına düşmemenizde fayda var. Bu durum sizi uğraştırabilir. İlerleyen günlerde kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Tolerans göstermeniz gereken konular olabilir.

YENGEÇ:İş arkadaşlarınızla görüşleriniz nedeniyle tartışmaya girebilirsiniz. Sorumluluklarınızın sizi yıprattığını düşünmemenizde fayda var. Sağlıkla alakalı sıkıntılarınızı ihmal etmemelisiniz. Yolunuzu bulmakta zorlanmalar doğabilir.

ASLAN:Arkadaşlarınıza kendinizi ifade etmek isterken tartışmaya girmemelisiniz. İlgilendiğiniz konularda risk almamanızda fayda var. Gün içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar oluşabilir. Keyif aldığınız şeylere yönelmelisiniz. Akışta kalın.

BAŞAK:Geçmişle alakalı konularda fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilmemelisiniz. Bunalmış hissetmemenizde fayda var. Eve ait olaylar gündeme gelebilir. İç sesinizi dinleyerek her şeyin üstesinden gelebilirsiniz.

TERAZİ:Yakın çevrenizdekilerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlar var. Gün ortasında kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Kulağınıza yeni haberler gelebilir.

AKREP:Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelmelisiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Gün içinde kendinizi dağınık hissedebilirsiniz.

YAY:Hassasiyetiniz olan konulara yönelmelisiniz. Gün içinde iletişimde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları oluşabilir. Yeni başlangıçlar yaparken dikkatli olmalısınız. Sorumluluklarınız içinde kendinizi dağılmış hissetmemenizde fayda var.

OĞLAK:Gizli kalmış olaylardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi kabullenmeye itebilir. Gün içinde kendinizi bunalmış hissetmemenizde fayda var. Yaşadığınız içsel süreçler nedeniyle aklınız karışabilir. Akışta kalmalısınız.

KOVA:Gelecek beklentilerinizle ilgili planlar yapacağınız bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Gün içinde çalışma arkadaşlarınızla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler ilerlemenizi kolaylaştıracaktır.

BALIK:Kariyer hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı ön plana çıkarmalısınız. Daha hızlı ilerlemek isteyeceğiniz günlerdesiniz. Üstlerinizle ilgili olumsuz konular gündeme gelebilir. Annenizle alakalı olaylarda bunalmamanızda fayda var.