Ay, bugün saat 11.45’ten itibaren İkizler burcuna ilerleyecek. Bu vakte kadar boşlukta kalan Ay, çok hızlı ilerlememeye işaret ediyor. Böyle zamanlarda önemli kararları bekletmek, hemen başlamamak, daha yerinde olabilir. Eksiklerimiz üzerinde düşünebiliriz. Öğle sonrasında zekamızı daha verimli ve iş yönünde başarılı şekilde kullanabiliriz. Merkür’ün olumlu açıları, hayalini kurduğumuz şeyleri somutlaştırabilecek imkanlar yaratıyor. Düşüncelerimizle ilgi çekebilir vebaşarılı olabiliriz. Neye niyet ettiğimize özellikle önem verelim. Kişisel yeteneklerimizi daha iyi değerlendirebileceğimiz bir gündeyiz. Güçlü durmak ve başkaları üzerinde etki yaratmak mümkün.

KOÇ:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Sabah saatlerindeki sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Dikkatinizi toplamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler, sizi uğraştırabilir. Yeni haberler alabilirsiniz.

BOĞA:Maddi kazançlarınızla ilgili konularda daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz mevzularda yeniden harekete geçmek, sizi rahatlatacaktır. Sabah saatlerinde hayaller içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda akıcı koşullar söz konusu...

İKİZLER:Gün içinde hassas olduğunuz konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Bazı mevzularda yeni başlangıçlar yapmak için harekete geçebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz meselelere başkalarının katılması sizi çok daha fazla motive edebilir.

YENGEÇ:Bilmediğiniz konularda fikir belirtmemeye özen göstermelisiniz. Kendinizi öne attığınız durumlar olabilir. Sabah saatlerinde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak için başkalarından yardım almanız sizi rahatlatabilir.

ASLAN:Gelecek planlaması yapmak isteyebilirsiniz. Beklentileriniz için harekete geçmek daha kolay olacaktır. Gün boyu arkadaşlarınızla paylaşımda

bulunabilirsiniz. Alacağınız destekler olsa da, kendinizi ön plana atmadan önce düşünmelisiniz.

BAŞAK:İş hayatınızdaki gelişmeler, sizi toparlanmaya itebilir. Hedeflerinize ulaşmak için yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Toplum önünde olmak, daha iyi hissettirecektir. Sorumlu olduğunuz konularda kısmetleriniz olabilir.

TERAZİ:İş hayatınızdaki gelişmeler, sizi toparlanmaya itebilir. Hedeflerinize ulaşmak için yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Toplum önünde olmak, daha iyi hissettirecektir. Sorumlu olduğunuz konularda kısmetleriniz olabilir.

AKREP:Sizi endişelendiren konulara karşı daha hassas olabilirsiniz. Kriz yaratacak mevzulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkide olduğunuz insanlarla kopmalar yaşayabilirsiniz. İfadelerinize çok dikkat etmeniz gerekebilir.

YAY:Eşinizle ilgili konularda daha hayalci olacağınız bir gündesiniz. Bazı mevzuları netleştirmekte zorlanabilirsiniz. Gün içinde akıcı koşullar söz konusu... Keyif aldığınız şeylerle ilgilenebilirsiniz. Ortaklı meselelerde tamamlanmalar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK:Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan alacağınız desteklerle, daha rahat ilerleyebilirsiniz. Risk almak isteyeceğiniz mevzular olabilir. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.

KOVA:Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ikili ilişkilerinize yönlendirebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken daha yumuşak olmaya özen göstermelisiniz. Bazı olayları net görmekte zorlanacağınız zamanlar var.

BALIK:Gün içinde ailevi konular önem kazanabilir. Bazı işlerinizi bu nedenle ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Ev hayatınızda değişiklikler meydana gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerin üstesinden daha rahat gelebilirsiniz.