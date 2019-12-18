İş ve hizmet konularına odaklı olmak için çok şey yapabiliriz. Hedeflerimize dikkat etmemiz gerekiyor. İşle ilgili sorumluluklar konsantre olmayı gerektiriyor. Ancak öğle saatlerinde kafamızı bulandıran pek çok durum gündeme gelebilir. Bizi fedâkarlığa götüren ya da hassas kılan kişilerle de karşılaşabiliriz. Gün boyunca verimli olabiliriz ancak dikkatimizi dağıtan çift durumlar da kafamızı karıştırabilir. Verilen kararları bir kez daha gözden geçirmek durumunda kalabiliriz. İş ortamındaki hareketliliği ya da dağınıklığı toparlamaya çalışmakta fayda var. Evdeysek, aynı anda birden fazla meşguliyet söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde daha gerçekçi ve sorumlu davranabiliriz. Akışta kalın.

KOÇ:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız için fedakârlık edeceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde detaylar içinde boğulabilirsiniz. Gün içinde iş arkadaşlarınızla birlikte faaliyette bulunmanızda fayda var. Akışta kalmalısınız.

BOĞA:Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanacağınız bir gündesiniz. Aşkta fazla fedakâr bir yapıda olabilirsiniz. Hobileriniz için harcama yapmanızda fayda var. Önemli konulara fazla gerçekçi yaklaşacağınız zamanlar yakın.

İKİZLER:Ailevi konularda fedakârlık yapacağınız bir gündesiniz. Geçmişe yönelik olaylar gündeme gelebilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek işlerinize yön vermenizde fayda var. Babanızla alakalı durumları, ihmal etmemeye özen göstermelisiniz.

YENGEÇ:İletişimle ilgili işlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Uğraştığınız şeylerde gerçekçi yaklaşmanızda fayda var. Fazla detay içinde boğulmamaya özen gösterin. Çevrenizdeki kişilere fedakârlık yapma eğiliminde olabilirsiniz.

ASLAN:Maddi kaynaklarınızla ilgili çözümler getirebilirsiniz. İş hayatınızda yeteneklerinizi kullanarak başkalarından destek almanızda fayda var. Gün içinde harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

BAŞAK:Yeni başlangıçlar yapacağınız işlerinizde yaratıcı hayal gücünüzü kullanacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara gerçekçi bir gözle bakmanızda fayda var. Hassasiyet gösterdiğiniz olaylar gündeminizi etkileyebilir.

TERAZİ:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Bilemediğiniz olaylar için fedakârlık yapmamanızda fayda var. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar yakın... Uğraştığınız işlere daha gerçekçi yaklaşmalısınız.

AKREP:Hayal gücünüzü, beklentileriniz yönünde kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınız için fedakârlık yapmanızda fayda var. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle rahat edeceğiniz bir gündesiniz.

YAY:İş hayatınızdaki statünüz için fedakârlık yapacağınız bir gündesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için hayal gücünün sınırlarını zorlamak zorunda kalabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konulara daha gerçekçi yaklaşmanızda fayda var.

OĞLAK:Yeni ufuklara açılma isteğiniz hayal gücünüzü destekleyecektir. Özgürleşme isteği içinde yolculuklar planlayabilirsiniz. Akademik konulara ilgi duyacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla alakalı konular gündeminizi etkisi altına alabilir.

KOVA:Ortaklı konulara daha gerçekçi bakabilirsiniz. Kriz yaratan koşullardan kaçınmaya çalışmalısınız. Finansal işlerinizi hallederken pratik olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar yıpranmanıza neden olabilir.

BALIK:Eşinizle alakalı konulara daha gerçekçi yaklaşabilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki olaylara çözümler geliştirmek için kendi hayatınızdan fedakârlık etmemenizde fayda var. Gün içinde dengeyi yakalamak sizin elinizde. Akışta kalmalısınız.