Bugün sabah saatlerinde İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. Bu zamanlarda önemli bir karar aşamasına ve muhasebe yapmaya doğru gideriz. Acaba kendimizi yeteri kadar anlatabiliyor ve anlaşılabiliyor muyuz? Ancak kafamızı karıştıran ya da bizi yanlış değerlendirmelere götürebilecek durumlar da olabilir.

Gündeme gelecek görüşmeler ve uzlaşı gerektiren konularda dağınıklık ya da ihmallerin neden olabileceği sıkıntılara dikkat edelim. Saat 08.12’den itibaren boşluğa giren Ay, verilen sözlerin hemen yerine gelmesinin pek kolay olamayabileceğini gösterebilir. Eylemlere bakmak daha

yerinde olacak.

KOÇ:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. İşlerinizde bir an önce harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bazı konuları toparlamak için fırsatınız olacak. Bütünü görmekte zorlanabilirsiniz.

BOĞA:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeteneklerinizi ön plana koymak için çaba gösterebilirsiniz. İş hayatınızda desteklerle kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Bütçeleme yapmak sizin için iyi olabilir.

İKİZLER:Kişisel önem verdiğiniz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Hayalci olmamaya özen gösterin. İletişimde olduğunuz kişilerden destek alabilirsiniz. Öğle saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Akşama doğru çatışmalara dikkat edin.

YENGEÇ:Sizi hapseden durumlar meydana gelebilir. İç dünyanıza dönebilirsiniz. Kayıplar yaşanabilir. Bazı konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. İlişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi karşınızdakinin yerine koymalısınız.

ASLAN:Geleceğinizle ilgili karar alabilirsiniz. İşlerinizi toparlayabilirsiniz. Çevrenizdeki insanları da olaylara katmak isteyebilirsiniz. Paylaşım içinde bulunacağınız kişilerle görüşmek size iyi gelecektir. Sıkışıklıklar ortaya çıkabilir.

BAŞAK:Gündeminizi iş hayatında alacağınız sorumluluklarınız etkileyebilir. Rutininizden çıkabilirsiniz. Üstlerinize fikir danışabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla paylaşım içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde detaylara takılmayın.

TERAZİ:Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hayatınızı sorgulayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi ruhsal olarak etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Bazı konuları netleştirmek isteyebilirsiniz.

AKREP:Endişe duyduğunuz meselelerde çevrenizden fikir alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinize kendinizi adayabilirsiniz. Ortaklı konularda duygusal bağların olması işlerinizi yavaşlatabilir. Güven tazelemeye ihtiyacınız olabilir.

YAY:Eşiniz ve çevresindeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda fazla sorumluluk alabilirsiniz. Kendinize bakmanız gerekebilir. İç uyumunuzu yakalamaya çalışabilirsiniz. Karar almak için uygun zaman olmayabilir.

OĞLAK:Çalışma hayatınızın gerektirdiği rutininizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Kendinizi dinlemek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda harekete geçebilirsiniz. Ruhsal dengenizi korumakta zorlanabilirsiniz.

KOVA:Yaratıcılığınızı ifade etmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde fikirlerinizi yaymak ve bu konuda destek görmek isteyebilirsiniz. Başkalarıyla paylaşım içinde olmaktan keyif alabilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz.

BALIK:Ailevi konular gündeme gelebilir. Evde oluşabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Gün içinde kendinizi doğru ifade edebilirsiniz. Tartışmaları uzatmamakta fayda var. Yaratıcılığınızı kullanmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz.