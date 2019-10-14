Koç burcundaki dolunay zorlama, mücadele ve yüksek enerji getiriyor.Dolunaylar sonuçlanma zamanlarıdır ve bugünlerde Pluton’un öne çıktığı koşullarda bizi test eden, gücümüzü sınayan durumlarla karşı karşıyayız. Ektiklerimizi biçebiliriz. Kimi zaman fazla tepkisel ve dramatik davranarak kurallara karşı da gelebiliriz. Saat 19.23’e kadar huzursuz enerjiler, bizi geren ya da bir şekilde cesaret göstermemizi gerektiren olaylar içindeyiz. Araştırmalar, yeni bilgiler düşüncelerimize şekil verebilir. Düşüncelerimizi kontrol altına alabiliriz. Akşam saatlerinde hayatın olumlu ve destekleyici taraflarına daha çok zaman ayırabileceğiz.

KOÇ:Yeniliklere açık bir gündesiniz. Hayatınızda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Mücadele gerektiren işlere girişmekten çekinmeyeceksiniz. Kişisel önem verdiğiniz konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Duygularınızı rahat ifade edebilirsiniz.

BOĞA:Gündeminizi hayatınızda gizli kalmış konular etkileyebilir. Ruhsal gelişiminiz için yenilik getirecek başlangıçlar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza ayıracağınız zamanlar var. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı mücadeleci olabilirsiniz.

İKİZLER:İşlerinizde canlılık olabilir. Gelecekle ilgili beklentilerinizde aceleci davranmamakta fayda var. Sosyal konularınızla ilgili mücadele söz konusu. Kendinizi yormamaya özen gösterin. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek, size iyi gelecektir.

YENGEÇ:İş hayatınızda mücadele gerektiren durumlar yaşanabilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi daha canlı ve istekli hissedebilirsiniz. Karşınızdakilere daha toleranslı olabilirsiniz. Kendinizi gevşemiş ve rahatlamış hissedeceğiniz zamanlar var.

ASLAN:Sabah saatlerinde yeni şeyler öğrenmek için motive hissedebilirsiniz. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşündüğünüz durumlarla mücadele edebilirsiniz. Sakinliğinizi korumakta fayda var. Seyahat planları yapmak, size kendinizi iyi hissettirebilir.

BAŞAK:Duygusal yönden mücadele etmeniz gereken koşullar olabilir. Ortaklı para konularında acele etmemekte fayda var. Kararlılık göstereceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. İnsanlarla inatlaşmamaya özen göstermelisiniz. Olaylara sakin yaklaşmalısınız.

TERAZİ:Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Gevşeme ihtiyacı duyabilirsiniz. Eşinizle ilgili mücadele gerektiren koşullar olabilir. Kendinizi çok daha canlı ve hareketli hissedebilirsiniz. Yeni konular gündeme gelebilir. Yavaşlamak isteyebilirsiniz.

AKREP:İş ve çalışma koşullarınızda yenilik olabilir. Sizi yoran ve yıpratan konularda mücadele verebilirsiniz. Detaylara boğulacağınız zamanlar yaşanabilir. Stres altında olduğunuzda beslenmenize daha fazla dikkat etmelisiniz. Sabit fikirli olmamalısınız.

YAY:Kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Risk alacağınız durumlarda aceleci davranmamaya özen göstermelisiniz. Keyif veren şeyler için para harcamaktan çekinmeyeceksiniz. Çocuklarınızla ilgili konularda mücadele edebilirsiniz.

OĞLAK:Evinize ait konular gündeminizi oluşturabilir. Güvenlik sisteminizi gözden geçirmeyi düşünebilirsiniz. Alım-satım konularıyla ilgilenebilirsiniz. Duygusal ihtiyaçlarınız için istikrar arayışında olabilirsiniz. Daha kararlı davranabilirsiniz.

KOVA:Yeni haberler alabilirsiniz. Konuşma ve dedikoduların bol olduğu hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler size mücadele etmeniz gereken koşullar yaratabilir. Arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçirebileceğiniz yerlere gidebilirsiniz.

BALIK:Maddi kaynaklarda canlanma olabilir. İş hayatınızda mücadele etmeniz gereken konularla uğraşabilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanmak için aceleci bir tutum sergilememeye özen gösterin. İş hayatınızda destek göreceğiniz zamanlar var.