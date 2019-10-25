Bugünlerde Başak burcunda küçülen Ay, daha özenli ve dikkatli davranmaya işaret ediyor. Ancak böyle zamanlarda hızlı karar almak ve ilerlemek pek kolay olmayabilir. Elde olmayan nedenlerden kendimizi kısıtlanmış bulabiliriz. Sağlık ve çalışma koşullarına vakit ayırmak ve zihinsel açıdan daha sakin kalmak gerekiyor. Yine de sabah saatlerinde hevesli ve pozitif hissedebiliriz. Duygusal açıdan bize heyecan getiren imkanlar var. Uzaklarla ve yabancılarla temas halinde olmak, yeni fikirler sunabilir. Bugün ilişkilerimizi gözden geçirmek ve gizli olan şeyleri ortaya çıkarmak durumunda kalabiliriz.

KOÇ:İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Yüksek beklentiler içinde olabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan koşullarla ilgilenebilirsiniz. Duygusal derinlik içinde olacağınız zamanlar var. Endişe hissine kapılmayın.

BOĞA:Kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde huzursuzluk hissedebilirsiniz. İnsanlara karşı beklentilerinizi yükseltebilirsiniz. Duygusal karışıklığınızı kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir.

İKİZLER:Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Aşırı duygusal tavrınızla ilişkileri zorlamamakta fayda var. Geçmiş meselelere karşı hassasiyetiniz ortaya çıkabilir. Babanızla ilgili beklentiniz yüksek olabilir. İyimser hissedebilirsiniz.

YENGEÇ:Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kardeşlerinizle geçireceğiniz zamanlar var. Çevrenize karşı iyimser bir hava içinde olabilirsiniz. Yüksek beklentilere karşı kendinizi kontrol etmenizde fayda var.

ASLAN:Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. Destek alabilirsiniz. Birikimleriniz hakkında karar vermek isteyebilirsiniz. Paylaşım içinde olmaktan keyif alacağınız kişilerle zaman geçirebilir, heyecan duyacağınız biriyle tanışabilirsiniz.

BAŞAK:Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel önem verdiğiniz işlerinizi tamamlamakta fayda var. Beslenmenize özen göstermelisiniz. Sabah saatlerinde farklı duygular içindeyken öğlene doğru daha fazla içsel derinlik hissedebilirsiniz.

TERAZİ:Gizli konular gündeminizi etkileyebilir. Kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Aşırı duygu dengesizliklerinden kaçınıp, akışta kalamaya özen gösterin. Yüksek beklenti içinde olabileceğiniz zamanlar var. Kabullenme içine girebilirsiniz.

AKREP:Arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda destek alabilirsiniz. Beklentilerinizi yüksek tutmazsanız, sizin için daha iyi sonuçlar doğabilir. Dernek işlerinize zaman ayırabilirsiniz.

YAY:İş hayatınızda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili beklentilerinizi yüksek tutuyor olabilirsiniz. İyimser bir hava içindesiniz. Gizli kalması gereken konularla uğraşabilirsiniz. Duygularınızı yoğun hissedebilirsiniz.

OĞLAK:Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Akademik alanlarla ilgili atılımlar yapabilirsiniz. Aile büyüklerinden beklentileriniz yüksek olabilir. Bu durum, özgürlük isteğinizi engelleyebilir.

KOVA:Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Duygusal karışıklıklar sizi endişeye sürüklemesin. Güven hissedeceğiniz yerlere çekilebilirsiniz. Finansal konularla ilgilenebilirsiniz. Otoritelere karşı beklentinizi yüksek tutabilirsiniz.

BALIK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde yüksek beklentide olabilirsiniz. Ortaklı para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Uğraştıran durumlar söz konusu. Açık düşmanlara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.