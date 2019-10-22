Aslan burcundaki Ay bizi daha kararlı ve güçlü kılmakta. Hayatın olumlu yönlerine zaman ayırabiliriz. Gelecek yönünde düşünmek, gruplar içinde olmak umutlarımızı canlandırmakta. Ancak zaman zaman kişilik çatışmaları da gündeme gelebilir. Bugün sevdiklerimizle ilgili konulara zaman ayırabiliriz. Sanatsal konulara, sosyal olaylara, arkadaşlıklara yönelebiliriz. Sabah saatlerinde daha esnek olalım. Beklenmeyen durumlar nedeni ile yönümüzü değiştirmek durumunda kalabiliriz. Birikmiş enerjiler aniden boşalabilir. İlişkilerimizde sabırlı olalım. Adaletsiz bir durum ya da haksızlık karşısında da harekete geçebiliriz.

KOÇ: Kendinizi ifade ederken duygusal abartılar yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızla olmak size iyi gelecektir. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Sanatsal aktivitelerle gününüzü değerlendirmek isteyebilirsiniz.İşlerinizle uğraşmalısınız.

BOĞA:Aileyle alakalı konularda baskı hissedebilirsiniz. Özgürlük isteği içinde olacağınız zamanlar var. Güven aradığınız durumlar gündeminizi etkileyebilir. Geçmişinizden gelen olayları irdeleyebilir ve bunların tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

İKİZLER:İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Fikirlerinizi paylaşırken duygusal abartıya kaçmamanızda fayda var.Çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar yakın. Yazışmayla geçen bir süreç içindesiniz.

YENGEÇ:Parasal konularda dalgalanmalar oluşabilir.Maddi kaynaklarınızla ilgili başkalarından destek alabileceğiniz olanaklar var.İşlerinizle alakalı durumlarda baskılandığınızı hissedebilir, iletişim kurmakta zorlanmalar yaşayabilirsiniz.

ASLAN:Ailenizle alakalı planlamalar yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlişkilerinizde duygusallıktan kaçınmaya özen gösterin. İletişimde olduğunuz kişilere karşı sabırlı davranmanız gerekebilir. Fikir çatışmalarına girmemenizde fayda var.

BAŞAK:Gizli kalmış konular gündeminizi etkisi altına alabilir. Yaşadığınız olaylardan ötürü baskı altında olduğunuzu hissedebilirsiniz. İletişim çatışmalarından uzak durmanızda fayda var.Kabullenme içinde olacağınız durumlar doğabilir.

TERAZİ:Beklentilerinizle alakalı fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Yaşayacağınız olaylarda duygusal abartıdan kaçınmanızda fayda var.Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir.Ailenizle ilgilenmelisiniz.

AKREP:Duygusal baskı altında kalabilirsiniz.Çalıştığınız kişileri anlamak için çaba sarf etmeniz gereken zamanlar içindesiniz.Önde olmak isteyeceğiniz günler var. Sorumluluklarınıza odaklanıp, işlerinizi yerine getirmelisiniz. Akışta kalmanızda fayda var.

YAY:Ufuklara açılmak, öğrenmek ve özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz.Tatil planları yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak baskı hissedebilirsiniz, bu durum sizi kaygılandırabilir.

OĞLAK:İletişimden kaynaklanan krizler yaşayacağınız zamanlar oluşabilir. Kendinizi duygusal olarak baskı altında hissetmemelisiniz. Rahatlatmanız ve çatışmalardan uzak durmanızda fayda var. Karşınızdakini anlamak için çaba sarf etmelisiniz.

KOVA:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Arkadaşlıklarınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Olaylara karşı tepkinizi kontrol etmenizde fayda var. İletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Duygularınızı saklamamalısınız.

BALIK:Hayatınızdaki konular gündeminizi etkisi altına alabilir.Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha özverili olmanız gereken zamanlar gündeme gelebilir.Baskılandığınızı hissettiğiniz durumlarda sakinliğinizi korumanızda fayda var.