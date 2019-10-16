Keyifler, zevkler ve ilişkiler alanında başkalarına çok daha bağlı olabiliriz. Boğa burcundaki Ay güven ve istikrarın öne çıktığını anlatmakta... Bugün toprakla, yatırımlarla ilgili bir alanda karar vermek pek kolay olmayabilir. Ancak sanatsal uğraşlar, kendimiz ve başkaları için güzellik yaratabileceğimiz fırsatlar da var. Günün ilk yarısını daha iyi değerlendirmeye bakalım. Hayal gücümüzü kullanabiliriz. Koşullar yavaş ilerliyor ya da dışsal faktörler nedeniyle beklemeler yaşanıyor olabilir. Saat 11.37’den sonra boşluğa girecek olan Ay, beklemelerin artabileceğini göstermekte. Önemli girişimlerde aceleci olmamalıyız.

Sabır gerekecek. Akışta kalın..

KOÇ:İşleriniz tahmin ettiğinizden yavaş ilerleyebilir. Hayatınızla ilgili orijinal fikirlerden yararlanabilirsiniz. Maddi kaynaklı konular gündeminizi değiştirebilir. Destek göreceğiniz zamanlar var. Harcamalarınızda gelir gider dengesi kurmalısınız.

BOĞA:Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Ciddi kararlar almaktan kaçınmalısınız. Deneysel tutumlar içinde olabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmenizde fayda var. Önem verdiğiniz şeyler için çaba sarfetmeniz gerekli.

İKİZLER:Gündeminizi gizli kalmış konular oluşturabilir. Bilmediğiniz olaylarla ilgili içsel süreçler yaşayabilirsiniz. İlgilendiğiniz şeylerde sezgilerinize güveneceğiniz zamanlar var. İşlerinizle uğraşmak size iyi gelecektir. Gezmek için uygun bir gün.

YENGEÇ:Arkadaşlarınıza zaman ayırmalısınız. Radikal olduğunu düşündüğünüz görüşlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Dernek işlerinizi halletmenizde fayda var. Hayatınızda size destek olacak kişiler sayesinde işleriniz sorunsuz gerçekleşecektir.

ASLAN:Hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Hedeflerinize ulaşma yönünde yeni fikirleriniz doğacaktır. Sezgilerinizin gücüyle yöneticilerinizi etkileyeceğiniz zamanlar var. Önemli kararlar almamaya özen göstermelisiniz.

BAŞAK:Yeni şeyler keşfetmek isteği içinde olabilirsiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz imkânlar söz konusu...Yolculuklarınızı planlamanızda fayda var. Fakat karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. Ruhsal olarak sakin bir gün geçirmelisiniz.

TERAZİ:İşlerinizde kriz yaratan durumlarla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı para konularında hızlı karar vermemekte fayda var. Sabırlı olmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Beklemede kalmalısınız. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar doğabilir.

AKREP:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yaşadığınız şeylere karşı farklı fikirler ortaya koymalısınız. Anlaşma imzalarken dikkat etmenizde fayda var. Alacağınız kararlar için acele etmeyin. Daha sonra uğraştıran durumlar oluşabilir.

YAY:İşte beraber çalıştığınız arkadaşlarınızla alakalı konular gündeminizi oluşturabilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili sıkıntı içine girebilirsiniz. Karar vereceğiniz programlarda aksamalar yaşanabilir. İşe kendinizi verememe durumu oluşabilir.

OĞLAK:Orijinal fikirlerinizi ifade etmek istediğiniz bir gündesiniz. Riskli konularla ilgili karar almamaya özen göstermelisiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek modunuzu yükseltecektir. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Akışta kalın.

KOVA:Ev ilişkileriniz gündeminizi oluşturabilir. Kazalara karşı dikkatli olmaya çalışın. İşlerinizde kendi iç sesinizi dinleyerek çözmeniz gereken olaylar doğabilir. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Güven aradığınız durumlar söz konusu.

BALIK:Teknik konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Tembellik etmek için güzel bir gündesiniz. Çevrenizdekilerin dedikodularıyla gününüz renklenecektir. Yavaş ilerleyip,sakin kalmanızda fayda var. Acele karar vermemeniz lazım.