Yılın ilk gününde Ay, Balık burcunda ilerlerken, bize hayal kurduran ama aynı zamanda kolay etki altında kaldığımız çok şey var. Kendimizi biraz dağınık ve arayış içinde bulabiliriz. Ruhsal açıdan kendimizi güçlü kılmaya ve daha fazla anlayış göstermeye çalışalım. Öğle saatlerinde sorumluluklar ya da bizi bağlayan koşullar olabilir. Olaylara nasıl yaklaşacağımız bizim elimizde... Kötümserliğe kapılmamalıyız. Aceleyle verilen kararlar bizi daha çok huzursuz edebilir. Bu bakımdan sabah saatlerini daha iyi değerlendirmeye bakmalıyız. Aşırı hayalci olmak da bizi yanlış değerlendirmelere götürebilir. Bugün daha uyanık davranmak faydalı olacak.

KOÇ:Bilemediğiniz konularla ilgili içsel süreçler yaşayacağınız bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıplar yaşayabilirsiniz. Fikir düzeyinde tartışmalara girmemenizde fayda var. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın.

BOĞA:Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Hedefinize ulaşmak için çaba içinde olmalısınız. İş hayatınızda alacağınız desteklerle ilerleyeceğiniz zamanlar yakın. Sorumluluklarınız yönünde alternatif planlar yapmanızda fayda var.

İKİZLER:İş hayatınızda en iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi heyecanlı hissedebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle tartışma içinde olmamanızda fayda var. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.

YENGEÇ:Yeni ufuklara açılmak için aksiyon alacağınız bir gündesiniz. Yaşadığınız olayları anlamak için heyecan duyabilirsiniz. Çevrenizdekilerle iletişiminiz zaman zaman gerginliğe neden olabilir. Akışta kalmanızda fayda var.

ASLAN:Korku ve endişe duyduğunuz konularla alakalı tartışmalara girebilirsiniz. Ortaklı olaylarla ilgileneceğiniz zamanlar yakın. Parasal durumlarda dikkatli olmanız gerekebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili şeylere zaman ayırmanızda fayda var.

BAŞAK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdakilere vereceğiniz tepkilere dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Özellikle hareketli zamanlarda heyecanlı iletişim nedeniyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Akışta kalmalısınız.

TERAZİ:Hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız işlerde en iyisini yapmak için çabalayacağınız bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla fikirsel düzeyde tartışmalar yaşanabilir. Keyif aldığınız şeyler için alışveriş yapmalısınız.

AKREP:Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız konularda risk almanızda fayda var. Çalışmalarınızda başarılı olmak için alternatif planlar yapmak faydalı olabilir. Gün içinde hobilerinize zaman ayırmalısınız.

YAY:Ailede geçmiş konular gündeme gelebilir. Evle ilgili durumlarla alakalı tartışmalar meydana gelebilir. Güven aradığınız olaylara çekilebilirsiniz. İç sesinizi dinlemenizde fayda var. Akşam saatlerinde kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz.

OĞLAK:Hareketli bir gündesiniz. Gün içinde eğitimler düzenleyebilirsiniz. Konuşma ve yazışmanın bol olduğu zamanlar yakın. Fikir düzeyinde aksiyon almanızda fayda var. Bu durum tartışmalar meydana getirebilir. Akışta kalın.

KOVA:Maddi kaynaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Kişisel yeteneklerinizi işinize taşıyabilirsiniz. Hayatınızda başkalarından alacağınız destekle ilerlemenizin daha rahat olacağı zamanlar yakın. Gelecek yönünde kararlar vermelisiniz.

BALIK:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Düşüncelerinizde niyetlerinizi ortaya koyup, aksiyon almayı bekleyeceğiniz bir gündesiniz. Sağlığınıza ve bedene ait konulara dikkat etmenizde fayda var.