Etkin ve verimli olabiliriz

Bugün Merkür, duraklayarak yeniden düzgün hareketine dönüyor. Ay da Başak’ta... Özellikle kariyere yönelik konularda daha etkin ve çalışkan olabiliriz. Eksikleri ve hataları bulmak zor olmayacak.



Gizli kalan şeylerin de öne çıkması mümkün. Detaylar üzerinde ve özellikle işle ilgili düşünmek gerekiyor. Aşırı eleştirel ya da yargılayıcı davranmamaya bakalım. Ailevi meselelerde ve evde yeteri kadar esnek olamayabiliriz. Özellikle öğle saatlerini daha iyi kullanmalıyız. Yeni yaklaşımlar, teknikler ve uygulamaya yönelik işler açısından uygun koşullar var. Günün geç saatlerinde yeni fikirlere ve ilhama açığız.















