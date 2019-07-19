

Mantıklı ve duygulardan arınarak hareket etmek, karar almak eğilimindeyiz. Düşüncelerimizde istikrar sağlamakta zorlanmayacağız. Konsantre olabileceğimiz koşullar var. Yüksek bir enerji günündeyiz. Düşünce ve inançlarımızı ortaya koymak yönünde fanatikçe hareket etmemeliyiz. Bazı abartılı taraflarımızı dengelememiz ve daha esnek olmamız yararlı olacak.

İlişkilerimizi aşırı ciddiye alabilir, istemeyerek de olsa bazı soğukluklar ve kırılmalar yaratabiliriz. Arkadaşlık duygumuzu korumalıyız. Günün ilerleyen saatlerinde çok daha hevesli ve hareketliyiz. Grup çalışmaları, ortak bir vizyon ve ideal üzerinde durabileceğimiz olanakları değerlendirmeye bakmalıyız.











