MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerR.Hakan KırkoğluGENİ DÜŞÜNELİM


Mantıklı ve duygulardan arınarak hareket etmek, karar almak eğilimindeyiz. Düşüncelerimizde istikrar sağlamakta zorlanmayacağız. Konsantre olabileceğimiz koşullar var. Yüksek bir enerji günündeyiz. Düşünce ve inançlarımızı ortaya koymak yönünde fanatikçe hareket etmemeliyiz. Bazı abartılı taraflarımızı dengelememiz ve daha esnek olmamız yararlı olacak.
İlişkilerimizi aşırı ciddiye alabilir, istemeyerek de olsa bazı soğukluklar ve kırılmalar yaratabiliriz. Arkadaşlık duygumuzu korumalıyız. Günün ilerleyen saatlerinde çok daha hevesli ve hareketliyiz. Grup çalışmaları, ortak bir vizyon ve ideal üzerinde durabileceğimiz olanakları değerlendirmeye bakmalıyız.
GENİ DÜŞÜNELİMGENİ DÜŞÜNELİMGENİ DÜŞÜNELİMGENİ DÜŞÜNELİM




R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğlu
pembenar@milliyet.com.tr
YAZARIN DİĞER YAZILARI