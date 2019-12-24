Görüşmeler önemli olabilir

Bugün ilginç ve yeniliklere gebe görülüyor. Bir dizi haber ve görüşme sayesinde yeni kararlara varabiliriz. Kendimizi hareketli ve heyecanlı hissettiğimiz bir gündeyiz. Ancak koşullar henüz çok net olmayabilir. Bu nedenle eldeki işleri de tamamlamak gerekiyor. Yabancılarla ilgili gelişmeler bize ilham verebilir. Sezgilerimizden de yararlanmak mümkün. Ancak kimi zaman dikkatsizlik ya da ihmalin yaratabileceği aksamalara dikkat etmek gerekebilir. İlginç fikirler ve yeni insanlarla da karşılaşabiliriz. Günün geç saatlerinde daha hayalciyiz. Kendimizi çok gerçekçi olmayan durumlar içinde de bulabiliriz.















