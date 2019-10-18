Bugün İkizler’deki Ay, Neptün ve Jüpiter’le temas kurarken, hayaller ve yüksek beklentiler içinde olabiliriz. Yaratıcı çalışmalar ve fikirlerimize sınırsızlık veren beklentiler yüzünden sonrasında gerçekleştiremeyeceğimiz sözler verebiliriz. İlk bakışta her şey çok cazip gözükebilir. Yine de bugün edebiyat, entelektüel uğraşlar ve fikirlerimiz açısından oldukça yaratıcı olacak. Öğle vakitlerine özellikle dikkat edelim. Bu saatlerde kendi kendimizi ya da başkalarını kolayca aldatabiliriz. İyi niyetle de olsa, başkalarını yanlışa yönlendirebilir ya da hayal kırıklığına açık hale gelebiliriz. Dolayısıyla bu saatlerde önemli

anlaşmalardan kaçınalım.

KOÇ:Zihinsel süreçler ve meşguliyetler içinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdekilerle etkinlik organize etmeniz mümkün. Yazılı iletişiminizin yoğun olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Riskli konularda cesaretli davranabilirsiniz.

BOĞA:Maddi kaynaklarınız konusunda yeni kararlar almak için imkanlar oluşacak. Harcamalarınızı seyahatlerinize yönlendirme isteği içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda engellen diğinizi hissedeceğiniz zamanlar var.

İKİZLER:Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Gün içinde değişken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Önem verdiğiniz konularla ilgilenmek, keyfinizi yerine getirebilir.

YENGEÇ:Gizli kalmış mevzularla ilgileneceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde pozitif düşünceler içinde olabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınızla ilgili dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Yeni haberler alacağınız keyifli zamanlar var.

ASLAN:Gelecekle ilgili beklentilerinizle ilgileneceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde daha kolay risk alabileceğiniz zamanlar var. Hayallerinizde kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için imkanlar var.

BAŞAK:İş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için büyük bir dayanıklılık göstereceksiniz. İlişkilerinizde engellendiğinizi hissetseniz de günün büyük kısmında iyimserlik söz konusu. Yeni haberler alabilir, seyahatler yapabilirsiniz.

TERAZİ:Ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için çok hevesli bir gündesiniz. Yolculuk planları için teşvik edici imkanlar çıkabilir. Akademik olarak yeni başlangıçlar yapmak için kararlar alabilirsiniz. Aşkta engeller yaşanabilir.

AKREP:Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Ortaklı para konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Yazılı iletişiminizin bol olduğu bir gündesiniz. İş hayatınızdaki olaylara karşı dayanıklılık göstereceğiniz zamanlar var.

YAY:İkili ilişkilerinizin gündeminizi etkilediği zamanlar var. Kolayca risk almak isteyebilirsiniz. Yaşanan değişken durumlara karşı dayanıklılık göstermek, size güç katacaktır. Yazılı anlaşmalara özenli yaklaşmalısınız.

OĞLAK:Çalışma koşullarınız gündeminizi etkileyebilir. Aldığınız sorumluluklarda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sağlıkla ilgili yeni haberler alacağınız zamanlar olabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dayanıklılık gösterebileceksiniz.

KOVA:Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, iletişimi bol bir gün sizi bekliyor. Zihninizin hızına siz bile yetişemeyebilirsiniz. Sabah saatlerinde cömert davranacağınız zamanlar var, harcamalarınızda dikkatli olmalısınız.

BALIK:Sabah saatlerinizde eviniz için para harcamak isteyebilirsiniz. Aile içinde güvende hissedeceğiniz olaylar yaşanabilir. Yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Değişken durumlara karşı uyanık olun.