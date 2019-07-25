Boğa burcuna ilerleyen Ay, iş ve para konularına odaklanacağımızı, kararlılık göstermek durumunda olduğumuzu anlatıyor. Başarılı olmak için önemli fırsatlar var. Aynı zamanda gelecek yönünde düşünebilir, olayları daha çok maddi yönden değerlendirmek isteyebiliriz. Aşırı tutucu olmamak ve kimi zaman risk almak gerekebilir.

Kişisel konularda esnek ve geniş düşünmeye çalışalım. Kararlı olduğumuz noktalarda çok şey yapabiliriz. Parasal bir durum, kazanç getirebilecek iş fırsatı üzerinde düşünebiliriz. Yabancılarla ilgili alanlarda şans elde edebiliriz. Beklenmedik durumları göz önüne almalıyız.