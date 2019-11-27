Yay burcunda büyüyen Ay, yeni imkân ve heveslerin öne çıktığını gösteriyor. Ruhsal konulara, bizi maddi açıdan değil, manevi açıdan harekete geçiren durumlara açığız. Bu nedenle, pratik olmakta ve sınır çizmekte zorlanabiliriz. İlişkilerde kendimizi kurban etmemeye bakalım. Neptün düzgün harekete dönerken, sınırları aşma eğilimindeyiz. Bugünlerde inançlar ve dini açıdan dikkat çeken gelişmeler, gündemimize daha çok yansıyabilir. İdealize ettiğimiz alanlarda düşünmeden karar verebiliriz. Genel olarak yabancılar, uzaklar, yolculuklar ve hayata bakış açımızı yenileyebilecek pek çok konu içinde daha aktif ve sabırsız davranabiliriz.

KOÇ:Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ani durumlar meydana gelebilir. İlişkilerinize daha romantik yaklaşmanızda fayda var. Arkadaşlarınızla yolculuk planları organize etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

BOĞA:Sabah saatlerinde harcamalarda artış olabilir. Ortaklı konularda kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Alacak borç ilişkileriyle uğraşabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı durumlar oluşabilir. Akışta kalmanızda fayda var.

İKİZLER:İlişkilerinizdeki duygusal beklentileriniz gündeminizi etkileyebilir. Eşinizle alakalı konularda tepkisel davranmamanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerinizde ellerinizi kirletmemelisiniz. Kendi hakkınızı savunmanız gerekli.

YENGEÇ:Çalışma hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran koşullara karşı çok daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha net görmenizde fayda var. İlerleme sağlamanız gerekebilir.

ASLAN:Çalışma hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran koşullara karşı çok daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha net görmenizde fayda var. İlerleme sağlamanız gerekebilir.

BAŞAK:İlişki yaşadığınız kişiye zaman ayırmak size iyi gelecektir. Gün içinde ailevi konularla ilgilenmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz olaylara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili durumlarda fırsatlar doğabilir.

TERAZİ:Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündeminiz olabilir. Eğitiminizle ilgilenmelisiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İletişimden kaynaklı sıkıntılara karşı dikkatli olmalısınız. Çevrenizde değişiklikler olabilir.

AKREP:Sabah saatlerinde kendinizi çok enerjik hissedebilirsiniz. Kariyer hayatınızda alacağınız destekler işlerinizi kolaylaştıracaktır. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni kararlar vermenizde fayda var. Maddi kaynaklı konulara dikkat edin.

YAY:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde küçük kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz olaylarda hassasiyetiniz artabilir. İşlerinize yön kazandırmak için çabalamalısınız.

OĞLAK:Elinizde olmayan konular yüzünden kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Gizli kalan olaylar gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde duygusal açıdan bloklar hissedebilirsiniz. Sizi yoran şeylerle ilgilenmenizde fayda var.

KOVA:Arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır. Gün içinde tepkilerinizi sakin göstermenizde fayda var. Ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda temkinli olmalısınız.

BALIK:İş hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkisi altına alabilir. Sorumluluklarınızın sizi yormamasında fayda var. Gün içinde yoğunluğunuz artabilir. Sakin kalmaya çalışın. Sorumlu olduğunuz konulara yoğunlaşmalısınız.