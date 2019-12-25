Güneş tutulmasının hemen öncesindeyiz. Böyle zamanlarda hesapta olmayan değişiklikler gündeme gelerek, önemli farklar yaratabilir. Alacağımız haberler pek çok şeyi değiştirebiliriz. Özellikle hemen öğleden sonra görüşmelere ve yazışmalara dikkat edelim. Şimdiye kadar gizli ya da farkında olmadığımız nedenler dikkat çekebilir. Kendimizi daha sıkışık ve huzursuz hissedebiliriz. Önemli kararlar için acele etmemek daha yararlı olacak. Öğle sonrasında, boşluğa giren Ay, daha sabırlı davranmak gereğine işaret ediyor. Bugünlerde yeni sorumluluklar ve hırs yaptığımız konularda akılcı olmaya gayret etmeliyiz.

KOÇ:Yeni ufuklara açılacağınız bir gündesiniz. Öğrenmek istediğiniz konular üzerine yoğunlaşmak istemenizde fayda var. Ruhsal olarak kendinizi olgunlaştıracağınız olaylarla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı işlere karşı dikkatli olmalısınız.

BOĞA:Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Payların ayrılması söz konusu olabilir. Kriz yaratan koşullar karşısında önlemler almanızda fayda var. Finansal olaylarda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER:Sizi uğraştıran durumlarla ilgilenebilirsiniz. Mahkeme veya davanız varsa, onunla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Eşinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdakilerle uyum arayışında olmanızda fayda var.

YENGEÇ:Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızdaki koşullarla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Çalıştığınız kişilerle iyi geçinmenizde fayda var.

ASLAN:Yaratıcılığınızı kullanmak istediğiniz işlere yönelmelisiniz. Düşüncelerinizde ısrarcılık söz konusu olabilir. Kendinizi ifade etmek isterken, karşınızdakini zorlamamanızda fayda var. Zevk aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.

BAŞAK:Ev hayatınızla alakalı konular gündeminizi oluşturabilir. Düşüncelerde ısrar ve zorlanmalar meydana gelebilir. Babanıza dair olaylarda, daha özenli davranmanız gerekebilir. Bugünlerde akışta kalmanızda fayda var.

TERAZİ:Kardeşlerinizle ilgili olayların gündeminizi etkilediği bir gündesiniz. Yakın çevrenizle alakalı yeni dedikodular duyabilirsiniz. Başkalarının ısrar ve zorlamalarına karşı dikkat etmeniz gereken zamanlar meydana gelebilir.

AKREP:Duygusal bir günde olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara dikkat etmenizde fayda var. Payların ayrılması söz konusu olabilir. Hayatınızda başkalarından alacağınız destekler yakın.

YAY:Yeni başlangıçlar yapmak istediğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Ortaklı olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu olabilir.

OĞLAK:Hayatınızda gizli kalan konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Düşmanlar söz konusu olabilir. Duygusal yönden yıpranmamanızda fayda var.

KOVA:Gelecekle alakalı düşüncelerinizde zorlanmalar yaşanabilir. Duygusal olarak endişe hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenmenizde fayda var. Akışta kalmalısınız.

BALIK:İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ve üstlerle ilişkileriniz, gündeminizi etkileyebilir. Bürokrasiyle alakalı işleriniz artabilir. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemeye çalışmanızda fayda var. Duygusal açıdan güçlü olmalısınız.