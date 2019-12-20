İlişkilerinizi gözden geçirin

Terazi burcunda ilerleyen Ay, ortaklı konuları ve ilişkilerimizi gözden geçirebileceğimizi anlatıyor. Gelecek yönünde yeni hedefler belirlemek, sosyal ilişkilere önem vermek olumlu sonuçlar doğurabilir. Aşkta da yeni bir bakış kazanabiliriz. Kendimizi aşırı duygulardan özgürleştirebiliriz. Olaylara daha mesafeli bakmak söz konusu... Ancak özellikle günün ilk yarısında kafa dağınıklığı, dikkatsizlikler ya da ihmaller de sıkıntı yaratabilir. Evrak ve imzalarla ilgili konuları bir kez daha kontrol etmeye bakalım. Kimi zaman yanıltıcı durumları da fark edebiliriz. Akşam saatlerinde daha fazla hareket ve sohbet imkanı da var.

KOÇ:Bugün kıvrak olmayı anlatan koşullar var. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Tepkilerinizi kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir. Eşinizle ilgili uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

BOĞA:Çalışma hayatınızla ilgili hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerle iletişiminiz de kıvrak olmanız gerekebilir. Vizyonunuzu belirlemeniz gereken zamanlar var. Sağlığınızla ilgili konuları ihmal etmeyin.

İKİZLER:Kendinizi iletişimle ifade edebilirsiniz. Vizyonunuzu yaratmak için heves duyacağınız bir gündesiniz. Zekanızı kullanacağınız yerlerde bulunmaktan keyif alacaksınız. Güzel olan şeyler için harcamalarda bulunabilirsiniz.

YENGEÇ:Ailenize ait konularda değişken koşullar söz konusu. Ev hayatınızla ilgili hızlı hareket etmeniz gereken olaylar ortaya çıkabilir. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Güven arayışına girebilirsiniz.

ASLAN:Bugün gündeminiz çok hareketli. Değişken olaylara karşı kıvrak zekanızı kullanmanız gerekebilir. Güçlü kişiliğinizle yakın çevrenizdeki olaylara yön göstermek isteyebilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.

BAŞAK:Maddi kaynaklarla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha başarılı olabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Yolculuklar gündeme gelebilir.

TERAZİ:Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gün. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Değişken koşul-lara ayak uydurmanız gereken zamanlar var. Zeka gerektiren konularla ilgilenebilirsiniz.

AKREP:Bilemediğiniz konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Elinizde olmayan nedenlerle değişken konulara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Gün içinde yaşadığınız olayların kıvrak zekanızla üstesinden gelmeniz gerekebilir.

YAY:Gelecek beklentilerinizde değişken koşullar söz konusu olabilir. Vizyonunuzu arkadaş çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.

OĞLAK:Bugün hedeflerinize ulaşmak için kıvrak olmanız gerekebilir. Üstlerinizle iletişiminizi değişken koşullar yönlendirebilir. Hareketli gündeminizi doğru yönlendirmeniz gereken zamanlar var. Zekanızı kullanmalısınız.

KOVA:Uluslararası konular gündeminizi hareketlendirebilir. Yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. İnanç ve düşüncelerinizi pay-laşmak için başkalarıyla iletişimde olacağınız bir gündesiniz. Akışta kalın.

BALIK:Duygusal yönden bağlayıcı olaylar yaşanabilir. Ortaklı para konuları gündeminize gelebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İş hayatınızda kıvrak olmanız gereken olaylar yaşanabilir.