Uğraştıran nedenlerden dolayı, özellikle çalışma hayatında söz konusu olabilecek belirsizliklere dikkat edelim. Sanatsal uğraşlar ve hayal gücümüzü kullanabileceğimiz çalışmalar açısından verimli olabiliriz. Ancak duygusal alanda karışık ve garip olabilecek olaylarla da karşılaşabiliriz. Kimi zaman bizi kurban edebilecek durumlar içine düşebiliriz. Düşüncelerimizi toparlamak zor olabilir. İş ortamında eksiklikler yüzünden istediğimiz sonucu almakta zorlanabiliriz. Yine de daha iyimser ve canlı bir atmosfer söz konusu. Hafta sonu yaklaşırken, hayallere dalma arzusu içindeyiz. Yolculuklar ve yabancılarla ilgili uğraşlar, olumlu sonuçlar verebilir.

KOÇ:Bilemediğiniz konulardan kaynaklı kayıplar gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden işlerinizde çözülmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak size iyi gelecek. Alacağınız destekler işlerinizi kolaylaştıracak.

BOĞA:Gelecekle ilgili projeler üretebilirsiniz. Sosyal konulara yöneleceğiniz zamanlar var. İşlerinizi tamamlayabilmek için şartlar lehinize çalışıyor. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için alternatif planlar yapmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER:Hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiniz zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işlerde mücadele edebilirsiniz. Otorite figürleriyle iletişiminize özen göstermeniz de fayda var. Bürokratik engellere karşı dikkatli olun.

YENGEÇ:Yeni ufuklara açılmaktan keyif alacağınız bir gün. Özgürleşmek için planlar yapabilir, seçtiğiniz bir konu üzerinde eğitim almaya başlayabilirsiniz. İnandığınız konuları paylaşmak için çevrenizle iletişim halinde olabilirsiniz.

ASLAN:Ortaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Endişe ve korku duyduğunuz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Finansal konularınıza zaman ayırabilirsiniz. Yenilenme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Üstelerinizle ilgili konularla uğraşacağınız zamanlar çıkabilir.

BAŞAK:İkili ilişkilerinizde denge kurmak istediğiniz bir gün. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi uğraştıran işlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalara özen göstermenizde fayda var.

TERAZİ:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. İşlerin tamamlanması ve gelecek yönünde düşünce ve projeler geliştirmek isteyebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar içindesiniz.

AKREP:Kendinizi ifade etmek istediğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde göz önünde olmak, iyi hissettirecek. Atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Keyif aldığınız yerlerde olmak iyi gelecektir.

YAY:Ailevi konularla ilgileneceğiniz bir gün. Geçmiş konular gündeminize gelebilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek, olayların üstesinden gelebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Babanızla ilgili uğraşacağınız zamanlar var.

OĞLAK:Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu zamanlar var. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için mücadele edebilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinize vakit ayırmak size iyi gelecektir.

KOVA:İşlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha kolay ilerleyebilirsiniz. Maddi konularla ilgili sorumluluklar almak zorunda olduğunuz bir gün. Gün içinde başkalarından gelecek desteklerle işlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

BALIK:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gün. Geleceğiniz için alternatif fikirler üretip, bunları proje haline getirebilirsiniz. Beden sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz.