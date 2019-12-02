Bugün Jüpiter Oğlak burcuna ilerliyor. 2020 19 Aralık’a kadar bu yeni süreçte ekonomi ve iş hayatında daha çetin, test eden koşullar ve yükselen hırslar var. Aşkta ve duygusal alanda kendimizi rahat anlatamayabiliriz. Kopma ya da hoşnutsuzluk getirebilecek durumlar yaşanabilir. Duygusal alanda mutlu ve keyifli olmakta zorlanabiliriz. Maddi isteklerimizde daha dengeli ve ılımlı olmaya bakalım. Öğle saatlerinde gereksiz iddialaşmalardan uzak kalmak yararlı olacak. Bu saatlerde artan bir iletişim var, ancak akıl ve duygu arasında bocalayabiliriz.

KOÇ:Gün içinde iş hayatınızda alacağınız desteklerle ivme kazanabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili değişimler yaşayacağınız imkanlar olabilir. Arkadaşlarınızla sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak sizi rahatlatacak.

BOĞA:Bugün bürokratik engellere takılan işlerinizi toparlamak ve yön kazandırmakla uğraşabilirsiniz. Üstlerinizle iletişimde olacağınız zamanlar var. Hedeflerinize ulaşmak için bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular sizi meşgul edebilir.

İKİZLER:Gün içinde yabancılarla ilgili konularda meşguliyetiniz artabilir. Ruhsal olarak özgürleşmek isteyeceğiniz zamanlar var. Kendinizi keşfetmek

için yeni ufuklara açılmak size iyi hissettirebilir. Hayatınızın nasıl göründüğünüzü sorgulayabilirsiniz.

YENGEÇ:Ortaklaşa yapılan konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Kriz yaratan durumları iyi organize etmeniz gerekebilir. Borç- alacak ilişkileri sizi yorabilir. Sorumlu olduğunuz konuları daha hızlı ilerletmek isteyebilirsiniz.

ASLAN:Karşınızdaki kişilerle denge Karşınızdaki kişilerle denge içinde olmaya özen göstermelisiniz. Toleranslı olmanız gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konuların yönünü netleştirmek için konuşmalar yapmanız gerekebilir. Bu gibi durumlarda karşıt fikirler doğabilir.

BAŞAK:Çalışma hayatınızdaki konularda kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz Çalışma hayatınızdaki konularda kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz alanlarda bireysel olarak fikrinizi ortaya koyabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konuları dile getirmek bazen yorucu sonuçlar doğurabilir.

TERAZİ:Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz kişilere zaman ayırabilirsiniz. Hobileriniz için harcama yapmak size keyif verecek. Sorumlu olduğunuz işleriniz için risk alabileceksiniz. Aşk hayatınız için yaratıcılığınızı kullanacağınız bir gündesiniz.

AKREP:Gün içinde ailevi konular önem kazanacak. Babanızla ilgili konulara daha fazla zaman ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde engelleri aşmak için çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız. Kendi iç sesiniz size yardımcı olacak.

YAY:Bugün haraketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve konuşmalarla işlerinize yön verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çaba sarf etmeniz gerecek. Yakın çevrenizdeki ilişkiler gün içinde önem kazanabilir. Kulağınıza dedikodular gelebilir.

OĞLAK:Bugün cüzdanınızı ilgilendiren maddi konularla daha fazla uğraşabilirsiniz. Yeteneklerinizi bu yönde geliştirmek isteyebilirsiniz. Kendiniz

için yeni deneyimlerde bulunmak sizi farklılaştırabilir. Gün içinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz.

KOVA:Gün içinde kişisel hassasiyetiniz olan konular sizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Akşama doğru bireyselliğinizi ortaya koyacağınız davranışlar sergileyebilirsiniz.

BALIK:Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İç dünyanızla ilgili konular sizi meşgul edecektir. Psikolojik olarak korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Ruhsal gelişiminiz için önemli bir süreç olabilir.