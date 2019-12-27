Oğlak burcunda ilerleyen Ay, Satürn ve Pluton arasında kalıyor. Daha ciddi ve hırslı olmamız gereken bir gündeyiz ve kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Duygusal alanda olgun davranmak ve kısıtlı koşullar altında becerilerimizi ortaya koymak durumundayız.

Özellikle ilişkilerimiz ve ailevi konularla ilgili daha sabırlı olmaya bakalım. Bugün aynı zamanda iş hayatındaki fırsatlar ve yeni imkanlardan yararlanmak için daha çok şey yapmak isteyebiliriz. Ancak düşüncelerimizde aşırı ön yargılı ve katı davranmak, bazı problemlere de yol açabilir. Tek başına hareket etmek daha kolay olacak. Duygularımızı paylaşmakta zorlanabiliriz.

KOÇ:İş hayatınızda hareketli bir gündeminiz olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemenizde fayda var. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak iyi olabilir.

BOĞA:Hareketli bir gün sizi bekliyor. Özgürlük duygusu içinde yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konulara yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir.

İKİZLER:Duygusal yönden bağlayıcı konularla ilgilenmek durumunda kalacağınız zamanlar olabilir. Endişe duyduğunuz mevzularla yüzleşebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeme gelebilir. Finansal olarak yenilenmeye gidebilirsiniz.

YENGEÇ:Karşınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran meselelere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde dostlarınızla planlar yapabilirsiniz.

ASLAN:İş düzeninizle ilgili yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Gün içinde çalışma arkadaşlarınızla birlikte keyif alacağınız programlar yapmak isteyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmeyin. Akşam saatlerinde hareketli zamanlar geçirebilirsiniz

BAŞAK:Kendinizi ifade etmek istediğiniz mevzulara yönlenebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz hareketli bir gündesiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelebilir.

TERAZİ:Ailenizle birlikte keyif aldığınız şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Babanıza ait meseleler gündeme gelebilir. Geçmişe yönelik konularla ilgili yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Eğitimle ilgili yeni gelişmeleri takip edeceğiniz zamanlar olacaktır.

AKREP:Hareketli zamanlar geçireceğiniz bir gündesiniz. Konuşma ve yazışmaların yoğunluğu içinde kendinize zaman ayırmayı unutmamalısınız. Özgürlük hissi içinde yeni fikirlerin peşinden gitmeniz çok daha kolay olacaktır.

YAY:Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni baştan bütçe yapmak isteyebilirsiniz. İş yerinizde başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi gösterme fırsatı bulabilirsiniz. Eğitim mevzularına para harcama isteyebilirsiniz.

OĞLAK:Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olacağınız zamanlar var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Özgürce kendi hayatınıza bakacağınız bir gündesiniz. Keyif aldığınız kişilerle görüşüp, kendinize zaman ayıracaksınız.

KOVA:Bugün hayatınızda bilemediğiniz konularla ilgili öngörülerde bulunabilirsiniz. Gizli kalmış olaylarla ilgili şeyler ortaya çıkabilir. Özgürlük hissiyatı içinde farkında olmadan yapacağınız konuşmalara dikkat etmekte fayda var.

BALIK:Gelecek beklentilerinize yeni fikirler katabilirsiniz. Sosyal konularda hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeniliklere daha açık olduğunuz zamanlar

var. Arkadaşlarınızla plan yapmaktan hoşlanabilirsiniz.