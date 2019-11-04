Haftanın ilk gününde Saka burcundaki ilk dördün, düşüncelerimizde kararlı bir odaklanmaya işaret ediyor. Böyle zamanlarda daha yapıcı olabiliriz. Biraz sabır ve planlı olmak gerekecek. Hızlı adımlar atamasak da uzun vadeli işler üzerinde düşünebiliriz. Bugün teknik işler, yenilikler ve yeniliğe gidebileceğimiz imkanlar var. Kişisel çatışmalardan, iddialaşmaktan uzak kalalım. Kimi zaman gereksiz bir savunma içine girebiliriz. Farklı fikirlerden yararlanmaya bakalım. Özellikle öğle saatlerinde güçlü kişilerle karşılaşabilir ya da engellerle uğraşabiliriz. Bugün toprağa ve eve yönelik kısmetler de dikkat çekiyor.

KOÇ:İletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha muhafazakâr tepkiler verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız bile,ilerleyemeyebilirsiniz.

BOĞA:Çalışma hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Aksaklıklara karşı sabırlı olmanızda fayda var.

İKİZLER:Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ:Finansal konularla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran mevzulara karşı tedbirli davranmakta fayda var.

ASLAN:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. Çalışma açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. Akışta kalın.

BAŞAK:Çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış yaşanabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar olabilir. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz.

TERAZİ:Bugün haberleşmeler ve yazışmalar, sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir.

AKREP:Bugün ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz.

YAY:İletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bolca yazışma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Verimli zamanları, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz.

OĞLAK:Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.

KOVA:Sabahki görüşmeler yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlatıp, düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde sıkışmalar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz.

BALIK:Bilmediğiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz mevzularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz.