Maddi sıkıntılara dikkat

Günün erken saatlerinde maddi açıdan problem ya da huzursuzluk yaratabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Uyanık ve esnek düşünmeye çalışalım. Bir konuda fazla inat etmek yüzünden parasal sıkıntılar yaşayabiliriz. Neyse ki, öğle sonrasında daha fazla destek ve olumlu yönde ilerleyebilecek olanaklar bulabiliriz.

Hafta sonu yaklaşırken, hayatın güzel yönlerine de zaman ayırmak için uygun koşullar söz konusu. Ay, Boğa burcunda ilerlerken, keyifler ve mutluluk getirebilecek deneyimlere açığız. Aşkta ve sosyal konularda aktif davranabiliriz. Haftayı olumlu bitirmek için güzel nedenler var.















