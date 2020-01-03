Mücadele gezegeni Mars’ın, Yay burcuna ilerlemesiyle, düşünce ve inançlar boyutunda daha ateşli ve hatta çatışmacı olabiliriz. Fikirlerimizi, canlı ve inandırıcı ifade etme imkanımız var. Uzaklarla ve yabancılarla ilgili gelişmelerle, medyaya ait konular da hız kazanıyor. Yine ateş elementinde, Koç’ta ilerleyen Ay, bizi bugün girişken ve cesur kılıyor. Sabah saatlerinde çok şey başarabiliriz. Eldeki işleri sağlamlaştırmak ve uzun vadeli kılabilmek için yapabileceklerimiz var. Enerjimiz de yüksek. Ancak planlı ve hazırlıklı olmayı da unutmayalım. Acele işe şeytan karışabilir. Adım adım ilerlemeliyiz. Hafta sonu yaklaşırken, daha heyecanlı ve cesur hissedebiliriz. Fikirlerimizde de taşma olabilir.

KOÇ:Yeni başlangıçlar yapmak için atılımda bulunabilirsiniz. Kişisel önem verdiğiniz konularda hassasiyetler oluşabilir. Hayal gücünüze dayalı işlerde başarılı olabilirsiniz. İlişkilerinizde iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir.

BOĞA:Sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları organize etmeniz gerekebilir. Eksiklikleri tamamlamak için uygun zamanlar var. Fedakâr davranabilirsiniz. Hayatınızda yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Akışta kalın.

İKİZLER:Gelecek planlarınızla ilgili fedakârlık yapmak durumunda kalabilirsiniz. Aşk ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İşlerinizi detaylandırmak isteyebilirsiniz. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

YENGEÇ:Gelecek planlarınızla ilgili fedakârlık yapmak durumunda kalabilirsiniz. Aşk ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İşlerinizi detaylandırmak isteyebilirsiniz. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

ASLAN:Gelecek planlarınızla ilgili fedakârlık yapmak durumunda kalabilirsiniz. Aşk ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İşlerinizi detaylandırmak isteyebilirsiniz. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

BAŞAK:Gündeminiz kalabalık olabilir. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Fazla ateşli davranabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere karşı özellikle dikkatli olmanızda fayda var. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz.

TERAZİ:Evinizle ilgili konularda eşinizle farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. Karar vermekte zorlanacağınız zamanlar var. Fazla baskıcı davranabilirsiniz. Sakin kalmanız gerekebilir. Eksikleri tamamlamak için fırsatlar ortaya çıkabilir.

AKREP:Evinizle ilgili konularda eşinizle farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. Karar vermekte zorlanacağınız zamanlar var. Fazla baskıcı davranabilirsiniz. Sakin kalmanız gerekebilir. Eksikleri tamamlamak için fırsatlar ortaya çıkabilir.

YAY:Yaratıcılık gereken konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar keyfinizi yerine getirebilir. Farklı alanlara ilgi duyabilirsiniz. Evinizi düzenlemek için fırsat yaratabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir.

OĞLAK:Ailevi konular önem kazanabilir. Kendinizi geçmiş meseleler içinde bulabilirsiniz. Keyfinizi kaçırmamaya özen gösterin. Özgürlüğünüz için savaşmanız gerekebilir. İletişimden kaynaklı yanlış anlaşılmalar olabilir. İşlerinize eğilmelisiniz.

KOVA:Çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi farklı işlere yönelmiş bulabilirsiniz. İletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuları farklı tarafından alıp, ortamı sakinleştirebilirsiniz.

BALIK:Maddi alanla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Bütçeleme yapabilir ve kendiniz için yeni yatırım paketleri hazırlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak ve işlerinizi daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz.