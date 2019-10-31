Yeni koşulları tekrar düşünmek ve karar vermek üzere gözden geçirmeliyiz. İyimser olabiliriz ancak üzerinde durulması gereken değişiklikler var. Gizli kalan bir durum da ortaya çıkabilir. Yabancılarla ilgili gelişmeler, eğitsel faaliyetler açısından uygun koşullar var. Başkalarının fikirlerinden de yararlanabiliriz. Ancak düşüncelerimizde biraz daha objektif olmaya bakalım. Kimi zaman aşırı bir heyecan ya da yüksek beklentilerimiz nedeniyle gerçekleri çok iyi göremeyebiliriz. Yine de akşam saatlerinde felsefi konular, inançlar ve düşünce dünyamızı geliştirebilecek yeni insanlarla karşılaşabiliriz.

KOÇ:Yeni şeyler keşfetme isteği içinde olabilirsiniz. Yolculuklar planlamak size keyif verecektir. Düşüncelerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Gün içinde zevk aldığınız şeyleri yapmak için zamanınız olacak.

BOĞA:Ailevi ilişkilerinizde kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Parasal mevzular gündeminizi meşgul edebilir. Bazı konuları sonuca bağlamanızda fayda var. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin.

İKİZLER:Ailenizle ilgili meseleler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde denge ve uyum arayışı içinde olmalısınız. İşlerinizde sıkışmalar olsa da iyimserliğiniz devam edecek. Uğraştığınız konularda kesin sonuçlara varmanızda fayda var.

YENGEÇ:Çalışma arkadaşlarınızla ilgili mevzular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde dostlarınızla yapacağınız programlar akıcı bir şekilde ilerleyecektir. Süreçlerinizde dağılmalar yaşamamanızda fayda var. Bu durum sizi biraz yorabilir.

ASLAN:İşlerinizde yaratıcılığınızı ortaya koymak isteyebilirsiniz. Bazı konularda rahatça risk alabilmelisiniz. Aşkın gündeminize gelmesinde fayda var. Hayatınızı düzene sokmak kolay olmayabilir. Gün içinde dikkat etmeniz gerekebilir.

BAŞAK:Gün içinde eve ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Eski olaylarla ilgilenmek durumunda kalmamalısınız. İç sesinizi dinleyerek durumların üstesinden gelebilirsiniz. İyimser tavrınızla işlerinizi dikkatli incelemenizde fayda var.

TERAZİ:İletişim yönünden yoğun bir gündeminiz olabilir. Çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmelisiniz. Zekanızı kullanacağınız işlere yöneleceğiniz zamanlar yakın. Yazışmaların bol olduğu günlerde dağıldığınızı hissetmemelisiniz.

AKREP:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız şeylere yönelmek size iyi hissettirecektir. Uğraştığınız işleri yarıda bırakmamanızda fayda var.

YAY:Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara yönelmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün olabilir. İmaj değişikliği veya diyete başlamakla alakalı iyi düşünmelisiniz. Uğraştığınız işlerin içinde dağılmamanızda fayda var.

OĞLAK:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayacağınız zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işleri sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Akışta kalmanızda fayda var. Korktuğunuz konuların sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.

KOVA:Arkadaşlarınızla organizasyona katılabilirsiniz. Gelecek ümitlerinizi planlayacağınız zamanlar içindesiniz. İlişkileriniz ön plana çıkabilir. İşlerinizi toparlamakta zorlanmamalısınız. Eksiklerinizi tamamlamalısınız.

BALIK:Hedeflerinize ulaşmak için daha sağlam adımlar atmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sonuca giderken dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerinizdeki aksamalar keyfinizi kaçırmasın. Olaylara karşı iyimserliğinizi korumanızda fayda var.