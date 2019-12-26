Bugün Oğlak burcunda sabah saatlerinde (08.12) Güneş tutulması gerçekleşiyor. Güneş tutulmaları her zamankinden daha dikkat çekici yeniaylardır. Önümüzdeki altı ay boyunca özellikle iş ve sorumluluklar alanında dikkat çekici değişiklikler söz konusu. Bu dönemde yeni fırsatlar peşinde koşabilir ve özellikle kendimizi geliştirmek yönünde daha hırslı davranabiliriz. Gün boyunca kararlı ve mücadeleci olabileceğimiz koşullar var. İsteklerimize daha fazla odaklanabiliriz. Ancak hırslı davranmak bizi katılaştırmamalı. Bugün ailevi konular ve gelenekler de önem kazanıyor. Pek çok açıdan başkalarının beklentilerini de dikkate almak zorunda kalabiliriz.

KOÇ:İş hayatınızla ilgili gelişmeler meydana gelebilir. Yeni planlamalar yapmak ve bunları üstlerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Hazırlamak istediğiniz eğitimlerle alakalı girişimlerde bulunmanızda fayda var. Ailenizle vakit geçirmelisiniz.

BOĞA:Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Öğrenmek için çabaladığınız konular üzerine daha fazla yoğunlaşmanızda fayda var. Ruhsal olarak kendinizi olgunlaştıracağınız konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni olaylar meydana gelebilir.

İKİZLER:Hayatınızda endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Ortaklı olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kriz yaratan durumlardan uzak durmalısınız. Yeni heyecanlar yaşayacağınız zamanlar yakın. Akışta kalmalısınız.

YENGEÇ:Eşinizle birlikte yeni şeyler planlamak isteyebilirsiniz. Özgürleştirici kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirlere ayak uydurabileceğiniz hareketli zamanlar sizi bekliyor. Uğraştırıcı koşullarda sakin olmanızda fayda var.

ASLAN:Hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar yakın. Kendinizi geliştirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz.

BAŞAK:Şanslı bir gününüzdesiniz. Keyif aldığınız konularda yeni düşüncelerle dolup taşmanızda fayda var. Etrafınızdaki insanlarla fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz olaylarda kendinizi rahatça ifade edebilmelisiniz.

TERAZİ:Ailevi konularla ilgili yeni fikirler meydana gelebilir. Babanızla alakalı durumlar gündeminizi etkileyebilir. Yeni olanaklar peşinde koşacağınız zamanlar yakın. Kendinizi geliştirmek için farklı yollar denemenizde fayda var.

AKREP:Özgürlük isteği içinde hareket edeceğiniz bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili gelişmeler sizi etkisi altına alabilir. Aniden gelişen yeni fikirlerin peşinden gitmek istemenizde fayda var. Kulağınıza gelecek dedikodular olabilir.

YAY:Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Eğitim için bütçenizde zorlanmalar meydana gelebilir. Arkadaşlarınızla yeni yolculuklar planlayacağınız zamanlar yakın. İşle alakalı konulara dikkat etmelisiniz.

OĞLAK:Ani ve özgürleştirici yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz. Bedene ait olaylar gündeme gelebilir. Beslenmenize dikkat etmenizde fayda var.

KOVA:Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınızda biriktirdikleriniz, gündeminize gelebilir. İçsel süreçler yaşamamanızda fayda var. Kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz zamanlar yakın.

BALIK:Gelecek beklentilerinizle alakalı gelişmeler olabilir. Hayatınızda, ani kararlarla değişiklikler yapmamanızda fayda var. Heyecan duyduğunuz yerleri keşfetmek için tatil planlamaları organize edebilirsiniz. Akışta kalın.