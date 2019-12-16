Bugün Ay, Aslan burcunda ilerlerken kişisel düşüncelerimizi daha fazla parlatmak ve ortaya koymak isteyebiliriz. Ateş elementi şahsi konularda daha dramatik ve fazla gürültücü olabileceğimizi de anlatıyor. Öğle saatlerine dikkat edelim. Bu saatlerde sürtüşmeler, aşırı duygusal tepkiler gündeme gelebilir. Düşüncelerimizde esnek olmaya bakalım. Bugün uzaklarla ve yabancılarla ilgili konular kısmetimize gelebilir. Fikirlerimizi göstermek ve paylaşmak için fırsatlar var. Ancak duygusal beklentilerimizde abartılı olabiliriz. Özellikle akşam saatlerinde yeni ve farklı olan şeylere daha çok açığız. Keşfetme duygusuyla hareket etmek yararlı olacak.

KOÇ:Bugün ilgilendiğiniz işlerde yeni temeller atabilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi gergin hissedeceğiniz durumlar yaşanabilir. Zevk aldığınız şeylere zaman ayırmak size iyi gelecektir. Hobileriniz için para harcayabilirsiniz.

BOĞA:Sabah saatlerinde aile içinde gerginlikler yaşanabilir. Geçmişte kalan konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizde yapıcı enerjiler içinde

olabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz güvenle birçok işin altından kalkabileceğiniz bir gündesiniz.

İKİZLER:Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İletişimde olduğunuz kişilerle ilişkilerinizi sağlamlaştıracağınız zamanlar var. Uğraştığınız işlerde kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Olası tartışmalardan kaçının.

YENGEÇ:Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar olabilir. Bu konuyla ilgili temeller atmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ani parlamalar olabilir. Parasal birikimlerinizi yönlendirmek için arayışlara girebilirsiniz.

ASLAN:Bugün sağlamlaştırmak istediğiniz işlerinizle ilgili yapıcı enerjiler söz konusu. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara özen gösterebilirsiniz. İlişkileriniz ön plana çıkabilir. İlerleyen saatlerde yaşanabilecek sürtüşmelere karşı dikkatli olmalısınız.

BAŞAK:Sabah saatlerinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı tartışma arasında kalabilirsiniz. Bu durum güne gergin başlamanıza neden olabilir. Ailenizle ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çözüm bulamadığınız konulara karşı kabullenme içine girebilirsiniz.

TERAZİ:Sabah saatlerinde gerginlikten çıkabilecek tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Arkadaşlarınızla plan yapmak keyfinizi yerine getirecek. Gelecek beklentilerinizle ilgili temeller atmak isteyebilirsiniz. Alacağınız destekleri göz ardı etmemelisiniz.

AKREP:İş hayatınızda uğraştığınız işlerle ilgili temelleri sağlamlaştıracağınız bir gün. Kendinize duyacağınız güvenle hedeflerinize daha kolay ulaşabileceksiniz. Gün içinde ailevi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

YAY:Yeni ufuklara açılmak için yapıcı enerjiler söz konusu. Ruhsal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir gün. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdakilerle daha fazla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK:Ortaklı işler gündeme gelebilir. Finansal konularınızı sağlamlaştırmak isteyebilir ve yeni temeller atabilirsiniz. Kararlarınızı güvenle vereceğiniz bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullardan uzak durmanızda fayda var.

KOVA:İkili ilişkilerinizde çatışmaya açık durumlar söz konusu. Eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Denge ve uyum içinde kalmaya özen göstermelisiniz. Kendinize güveniniz sayesinde ilgilendiğiniz işleri daha rahat halledebileceğiniz bir gün.

BALIK:Çalışma hayatınızda kendinize güveninizin yüksek olacağı bir gün. Yapıcı enerjiler sayesinde sorumlu olduğunuz konuların üstesinden çok rahat gelebileceksiniz. Sizi yoran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var.