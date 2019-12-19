Günün ilk yarısında Başak’ta gerçekleşen son dördün oldukça hızlı organize olabileceğimiz işler getiriyor. Hedeflerimize odaklıyız ve daha çalışkan davranabiliriz. Özellikle öğleye doğru yaptığımız işlerde başarılı olabiliriz. Bu saatlerde görüşmeler, ilişkiler daha olumlu sonuçlar verebilir. Düşüncelerimizi çekici şekilde sergileyebiliriz. Saat 13.04’ten itibaren Terazi burcuna ilerleyen Ay, öğle sonrasında yine ilişkilerin ve görüşmelerin hassas olabileceğini anlatmakta. Bu saatlerde başkalarını daha iyi dinlemek ve dengede kalabilmek yararlı olacak. Aynı zamanda iş konularında olumlu bir heves sergileyebiliriz. Bugün hareketsiz kalmayacağız.

KOÇ:Çalışma hayatınızdaki mevzular gündeminizi oluşturabilir. Akşamüstüne kadar iş yerinizdeki sorumlu olduğunuz konuların tamamlanmasıyla ilgilenebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kendinizi yıpratmamaya özen gösterin.

BOĞA:Akşamüstüne kadar risk alacak girişimlerde bulunmamanızda fayda var. Genel anlamda bitirmeniz gereken işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerde sevgilinizle birlikte plan yapabilirsiniz.

İKİZLER:Evle ilgili bitirilmesi gereken konularla ilgilenebilirsiniz. Küçük kazalara dikkat etmenizde fayda var. İlerleyen saatlerde aile içi mevzular gündeme gelebilir. Aile büyükleriyle görüşme yapmanız gereken olaylar içinde kalabilirsiniz.

YENGEÇ:Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Zihninizi meşgul eden, bitirmeniz gereken ama bir türlü fırsat bulamadığınız işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinizle görüşmek için fırsat yaratmak isteyebilirsiniz.

ASLAN:Maddi kaynaklarınızdaki dalgalanmalarla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda tamamlanması gereken konularla zaman ayırmalısınız. Kişisel yeteneklerinizi kullanırsanız işlerinizi daha kolay halledebilirsiniz.

BAŞAK:Kişisel açıdan önem verdiğiniz mevzularda, bitirmeniz gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Sağlık konusunda endişeleriniz varsa ihmal etmemelisiniz. Kişisel hassasiyetler ön plana çıkabilir. İlişkilerinizi yönlendirmenizde fayda var.

TERAZİ:Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Gün içinde tamamlanması gereken olaylarla ilgilenmenizde fayda var. Elinizde olmayan nedenlerle içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Korktuğunuz şeylerle yüzleşmeniz yakın.

AKREP:Sosyal konuların önem kazanacağı bir gün. Uğraştığınız işlerle ilgili bazı tamamlanması gereken konuları halledebilirsiniz. İlişkilerde bilemediğiniz olaylar gündeminizi etkileyebilir. Kontrolünüzü kaybetmemenizde fayda var.

YAY:Bitirmeniz gereken çalışmalarla uğraşabilirsiniz. Toparlanması gereken evrak işleriyle uğraşacağınız zamanlar var. İlişkinizde denge arayışı içinde girebilirsiniz. Zevk aldığınız konularda harcamalar yapmak size iyi gelecektir.

OĞLAK:Çalışma hayatınızdaki bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemelisiniz. Toplum önünde olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz.

KOVA:Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gün. Uğraştığınız işlerde bütünü görebilmek için çaba sarf edebilirsiniz. Tamamlanması gereken işlerinizi aksatmamaya çalışın. Yeni yerler keşfetmek için yolculuklar planlayabilirsiniz.

BALIK:Sizi endişeye sürükleyen işlerinizi tamamlamamak isteyebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminize gelebilir. Finansal konularla ilgilenirken dikkatli olmanızda fayda var. Öğleden sonra işlerinizle ilgili hareketlilik artabilir.