Günün erken saatlerinde bizi yorabilecek koşullar olabilir. Duygusal açıdan kendimizi daha yorgun ve huzursuz hissedebiliriz. Yolculuklarda da bazı pürüzler gündeme gelebilir. İşe yönelik uğraşlar ve sorumluluklar ağır basarken, hafta sonuna daha gerçekçi bir tutumla hazırlanıyoruz. Merkür ve Satürn arasındaki uyumu uzun vadeli düşünmenin ve ekonomi yapmanın gerekli olduğunu göstermekte... Bugün pişmanlıklar gündeme gelebilir. Ailemize ya da sevdiklerimize yönelik konularda kendimizi yetersiz ya da sıkıntıda hissedebiliriz. Yine de akşam saatlerinde daha olumlu bir atmosfer saklı.

KOÇ:İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Üstlerinizden alacağınız desteklerle uğraştığınız işlerde yüksek motivasyon hissedeceksiniz. Hedeflerinize ulaşabilmek için doğru adımları atabilirsiniz.

BOĞA:Ailenize karşı sorumluluklarınız gelecek beklentilerinizi şekillendirebilir. Arkadaşlarınızla sosyalleşmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde hassasiyet yaşayabilirsiniz. Ev hayatınıza ait konular ön plana çıkabilir.

İKİZLER:Evinizle ilgili durumlarla uğraşabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde korunma ihtiyacı oluşabilir. Farkındalığınız yüksek olsun.Evinizle ilgili durumlarla uğraşabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde korunma ihtiyacı oluşabilir. Farkındalığınız yüksek olsun.

YENGEÇ:İlişkilerinizde ve aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Koruma ve korunma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Denge ve uyum arayacağınız zamanlar var. Evinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınız artabilir.

ASLAN:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili olayları ihmal etmemeye çalışmalısınız. İlişkilerinizde hassas durumlar ortaya çıkabilir.

BAŞAK:Ailevi konularda kendinizi ifade etmek için çaba sarf edeceğiniz bir gün. Yaratıcılığınızı evinize ait konularda gösterebilirsiniz. Kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.

TERAZİ:Ailenizde geçmişe ait konular gündeme gelebilir. Gelenekler ve sorumluluklarla ilgili uğraşlar içine girebilirsiniz. Aşkta hassasiyetler söz konusu. İki tarafta korunma ihtiyacı içinde olabilir. Sorumluluklarınızı ihmal etmeyin.

AKREP:Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli bir gün sizi bekliyor. Ailenize karşı sorumlu olduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili uğraşlar olabilir. İkili ilişkilerinizde hassas durumlar ortaya çıkabilir.

YAY:Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Finansal durumunuza daha fazla bakmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Eve ait harcamalarınıza dikkat etmek ve bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız durumlar söz konusu. İlişkilerinizdeki hassas dengeler bugün daha fazla görünür olabilir. Karşınızdakilere korumacı davranabilirsiniz. Bedeninize ait konuları ihmal etmeyin.

KOVA:Bilemediğiniz konulardan ötürü kayıplar yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirememek size yük olabilir. Üstlerinizle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde korumacı bir tavır sergileyebilirsiniz.

BALIK:Ailenizle ilgili konular gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Üstlendiğiniz sorumluluklar, geleneksel yapı içinde sizi yorabilir. İlişkilerinizde hassas bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Korunma ihtiyacı içinde olacağınız zamanlar var.