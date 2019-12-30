Pek rahat ve huzurlu bir gün olmayabilir. Bugün Saka burcunda ilerleyen Ay, öğle saatlerinde (13.23) Mars’la kare açı içinde kalıyor. Günün bu zamanlarında yolculuklarda daha özenli olalım. Kimi zaman aksilikler ya da hoş olmayan durumlar, gündeme gelebilir. Duygusal alanda yeteri kadar esnek olamamaktan dolayı, kopmalar yaşanabilir. Bugün düşüncelerimizde de daha anlayışlı olmaya özen gösterelim. Takılıp kaldığımız, ısrarcı olduğumuz konular olabilir. Ancak böyle durumlarda işleri daha sorunlu hale de getirebiliriz. Akşam saatleri, 18.41’den sonra daha yumuşak bir hava getiriyor. Bu saatlerde kendimizi daha akıcı şekilde anlatabiliriz.

KOÇ:Sabah saatlerinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni konularla ilgilenebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha sakin kalmalısınız. Ani tepkileriniz herkesi şaşırtabilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz zamanlar var.

BOĞA:Çalışma arkadaşlarınızla iletişiminize dikkat etmeniz gerekebilir. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklı aksaklıklar olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için işlerinizi sağlamlaştırabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda arkadaşlarınızla program yapmak cazip gelecek.

İKİZLER:Yeni şeyler öğrenme ve keşfetme isteği içinde olabilirsiniz. Bugün yaşadığınız olaylarda bütünü daha net görebileceksiniz. İletişimde problemler çıkabilir, dikkatli olmalısınız. İlerleyen zamanlarda iş hayatınızdaki sorumluluklarınızda artış olabilir.

YENGEÇ:Ortaklı konular sizi krize sokabilir. Sabah saatlerinde ani kararlardan kaçınmalısınız. Endişe duyduğunuz mevzular gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İlerleyen zamanlarda kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.

ASLAN:Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinizde sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Karşınızdaki kişinin fikirlerine önem vermeniz gerekebilir. Tepki

almamaya özen gösterin. İlerleyen zamanlarda ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir.

BAŞAK: İş hayatınızdaki sorumluluklarınız artabilir. İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Sizi yoran konular

gündeminizi meşgul edebilir. Öğleden sonra ikili ilişkilerinizle ilgili olaylar ön plana çıkabilir.

TERAZİ:Bu sabah yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere odaklanmak isteyebilirsiniz. Olgun duruşunuzu bozmamalısınız. Hobilerinize zaman

ayırmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde sorumlu olduğunuz işlerinizde yoğunluk artabilir.

AKREP:Ailevi konular keyfinizi kaçırabilir. Ev hayatınızdaki sıkıntılar gündeminizi meşgul edebilir. Sabırlı davranmanız gerekecek durumlar yaşayabilirsiniz. Öğleden sonra daha keyifli koşullar söz konusu. Kendinize zaman ayırmak için fırsat yaratabileceksiniz.

YAY:İletişimden kaynaklı çatışmalara dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar sizi de etkileyebilir. Yeni haberler duyabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda evinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Babanıza daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir.

OĞLAK: Bütçenizle ilgili konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde sıkıntılı süreçler meydana gelebilir. Akışta kalmaya çalışın. İlerleyen zamanlar da temposu yüksek işler sizi bekliyor. Yakın çevrenizdeki insanlar sizden yardım talep edebilir.

KOVA:Kişisel hassasiyetiniz olan konularda alıngan olabilirsiniz. Kendinize yönelmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Beslenmenize ve fiziksel durumunuza dikkat etmelisiniz. Yeteneklerinizi kullanacağınız konularda bir şeyler yapabilirsiniz.

BALIK:Gizli kalmış olaylardan dolayı kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. İlerleyen zamanlarda kendinize yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetleriniz ön plana çıkabilir. İlişkilerde sakin davranmalısınız.