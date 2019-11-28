Bugün Ay, son kez Yay burcundaki Jüpiter ile birleşecek. Ardından Oğlak burcundaki Venüs’le yan yana gelecek. Genel olarak destekleyici ve yumuşatıcı konular öne çıkıyor. Kadınları ya da anneliği içeren alanlar da dikkat çekebilir. Saat 15.32’den itibaren daha bilinçli hareket edebileceğiz. Öğle sonrasında özellikle ilişkilerden beklentilerimizde daha aktif olabiliriz. Klasik şeylere yönelmek faydalı olabilir. Eve yönelik işler de güzellik getirebilir. Özellikle günün geç saatlerinde bir arada olmak, ailevi konulara zaman ayırmak olumlu duygular yaratabilir. Bugün düşüncelerimizi daha kolay somutlaştırabiliriz.

KOÇ:Yeni ufuklara açılmaktan heyecan duyacağınız zamanlar yakın. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Akademik konularla ilgilenmenizde fayda var. Arkadaşlarınızla yolculuk yapmak için yeni planlar yapmalısınız.

BOĞA:Endişe duyduğunuz konular gün yüzüne çıkabilir.Yabancılarla ilgili olaylar sizi krize sokabilir. Finansal durumlarınızla ilgilenirken daha dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu. Akışta kalmalısınız.

İKİZLER:Eşinizle yolculuklar planlamanızda fayda var. Evrensel konularla ilgilenmek ve bu durumlar hakkında konuşmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde denge ve uyum arayışı içinde olmak size iyi gelecektir. Sakin davranmalısınız.

YENGEÇ:Hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli bir gündesiniz. Yetiştirmeye çalıştığınız sorumluluklarınız gün içinde sizi krize sokabilir. İşte beraber olduğunuz kişilerle ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var.

ASLAN:Keyif aldığınız konulara ayıracak zaman bulmanızda fayda var. Hobilerinizle ilgilenmek size çok iyi gelecektir. Kendinizi geliştirmek için hareket halinde olabilir, yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenmelisiniz.

BAŞAK:Sabah saatlerinde ailenizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum iş hayatınızda aksaklıklara neden olabilir. Planlarınızda değişiklikler yapmak zorunda kalmamanızda fayda var. Hareketli bir gün sizi bekliyor.

TERAZİ:Hayatınızda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Çevrenizle haberleşmeleriniz fazla olabilir. Kendi düşüncelerinizi yaymak isteyeceğiniz ve inandığınız şeyleri savunacağınız bir gündesiniz. Sözleşmelerinizi ertelememelisiniz.

AKREP:Maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yapmak istediğiniz tatiller için tahmininizden daha çok parayı gözden çıkarmalısınız. İşlerinizde başkalarından destek almak size iyi gelecektir. Akışta kalmanızda fayda var.

YAY:Hareketli bir gündesiniz. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili yeni sorumluluklar alacağınız zamanlar olacaktır. Çalışmalarınızı akşam saatlerine bırakmamaya çalışın. Kafa karışıklığından dolayı hata yapma riskiniz fazla olabilir.

OĞLAK:Etrafınızda bilemediğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalacağınız bir gündesiniz. Olayların nedenlerini görmekte daha dikkatli olmalısınız. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili değişiklikler yaşamamanızda fayda var.

KOVA:Arkadaş gruplarınızla ilgili gelişmeler planlarınızı değiştirebilir. Yeni yolculuklar düşünmenizde fayda var. İnsanlarla tanışmak, geleceğiniz için yeni ümitler doğmasına yardımcı olabilir. İşle ilgili sorumluluklarınızın artması yakın.

BALIK:İş hayatınızda kısmetlerinizin olduğu bir gündesiniz. Etrafınızdaki insanlarla düşüncelerinizi paylaşmak için istek duyabilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler doğabilir. Yabancılarla ilgili seçici olmalısınız.