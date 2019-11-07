Bugün su elementinde güçlü bir vurgu var. Işıkların uyumu daha derin duygusal bağlar kurabileceğimizi anlatıyor. Aynı zamanda sezgilerimiz de çok güçlü. Gizli konularla karşılaşabilir, yeni şeyler öğrenebiliriz. Balık burcundaki Ay fedakarlıkların ve hassasiyetlerin öne çıktığını göstermekte. Bugün iletişim problemleri söz konusu... Daha akılcı olmaya çalışalım. Başkalarını kolayca anlayabilsek de mantık ve kararlılık gerektiren işlerde zorlanabiliriz. Hayal gücümüz çok fazla çalışacağı için gereksiz endişeler de yaşayabiliriz. Olaylara daha gerçekçi bir gözle bakalım. Günün geç saatlerinde derin konulara daha ilgili ve açık olabiliriz.

KOÇ:Bazı konulardan kaynaklı kayıplar gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenler yüzünden, işlerinizde çözülmeler meydana gelecektir. İçsel süreçler geçireceğiniz zamanlar yakın. Arkadaşlarınıza vakit ayırmanızda fayda var.

BOĞA:Gelecek umutlarınızla ilgili projeler üretmenizde fayda var. Sosyal konulara yöneleceğiniz zamanlar yakın. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. İşlerinizi tamamlayabilmek için şartlar lehinize çalışıyor.

İKİZLER:Hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiniz zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işlerde mücadele etmelisiniz. Otorite figürleriyle iletişiminize özen göstermenizde fayda var. Bürokratik engellere karşı dikkatli olun.

YENGEÇ:Yeni ufuklara açılmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Özgürleşmek için planlar yapabilir, seçtiğiniz bir konu üzerinde eğitim almaya başlayabilirsiniz. İnandığınız konuları paylaşmak için çevrenizle iletişim halinde olmalısınız.

ASLAN:Para konuları yaşantınızı etkileyebilir. Endişe duyduğunuz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Finansal işlerinize zaman ayırmalısınız. Yenilenme ihtiyacı içinde olmanızda fayda var. Üstelerinizle alakalı durumlar gündeminizi oluşturabilir.

BAŞAK:İkili ilişkilerinizde denge kurmak istediğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi uğraştıran işlerle ilgilenmenizde fayda var. Gün içinde yapacağınız anlaşmalara özen göstermelisiniz. Akışta kalın.

TERAZİ:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. İşlerinizle alakalı gelecek yönünde düşünce ve projeler geliştirmek isteyebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar içindesiniz.

AKREP:Kendinizi ifade etmek istediğiniz şeylere yoğunlaşmalısınız. Uğraştığınız işlerde göz önünde olmak sizi iyi hissettirecektir. Gelecek yönünde atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırmanızda fayda var.

YAY:Parasal konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Geçmişte kalan olaylar gündeminizi oluşturabilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere çekilmenizde fayda var. Dikkatli olmalısınız.

OĞLAK:Çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. İletişiminizin yoğun olduğu zamanlar var. Hayatınızdaki sorumluluklarınız için mücadele etmelisiniz. Gelecek yönünde yeni alternatif planlar yapmanızda fayda var.

KOVA:Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha kolay ilerleyebilirsiniz. Maddi konularla ilgili sorumluluklar almak zorunda olduğunuz bir gündesiniz. Gün içinde size gelecek destekleri geri çevirmemenizde fayda var.

BALIK:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Geleceğiniz için fikirler üretip, bunları proje haline getirmenizde fayda var. Hassasiyet gösterdiğiniz konular çoğalabilir.