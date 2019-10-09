Bu dönemde Akrep burcuna ilerleyen Venüs, bizi aşkta ve zevklerde daha yoğun ve tutkulu kılıyor. İlişkilere vurgu artıyor. Mars da Terazi burcunda, aşkta ve keyiflerde heyecanlı, kimi zaman tartışmacı, çekişmeli durumlarla karşılaşabiliriz. Beklentilerimizde daha talepkâr olabiliriz. Gün içinde bizi test eden koşullar var. Bugün Ay, saat 19.05’e kadar boşlukta kalacak. Böyle zamanlarda sabırlı olmak, biraz yavaşlamak ya da önemsiz konulara odaklanmak yerinde olabilir. Acele ederek sonuca varamayız. Ailevi alanda ve duygusal anlamda bizi zorlayan ya da kimi zaman abartılı olmamıza yol açabilecek durumlarla karşılaşabiliriz.

KOÇ:Gelecek hayallerinizle ilgili harekete geçmeniz gerekebilir. Tepkilerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Çıkışlarınız, tartışmalara yol açabilir. Arkadaşlarınızla plan yapmanızda fayda var. Kendinizi özgür hissedeceğiniz günlerdesiniz.

BOĞA:Göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda düzenlemeye gitmeniz lazım. Sakin olmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. İletişimdeki aksaklıklar, keyfinizi kaçırabilir. Yaratıcılığınızı kullanacağınız şeyler yapmalısınız.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak için hevesli hissedebilirsiniz. Farklı şeyler öğreneceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle yolculuklar planlayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İşlerde yoğunluğunuz artabilir.

YENGEÇ:Kriz çıkaran olaylara karşı temkinli yaklaşmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda endişe içine düşebilirsiniz. Sabırlı davranmanız gereken zamanlardasınız. Sakin tavrınızla sorunları çözebileceksiniz. Maddi konularda dikkatli olun.

ASLAN: İkili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Eşinizle ilgili konularla uğraşabileceğiniz zamanlar içindesiniz. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Gün içinde çatışmaya açık koşullar söz konusu. Kendinizi her anlamda iyi ifade etmeniz gerekli.

BAŞAK:Çalışma hayatınızla ilgili konularda göz önünde olabilirsiniz. Gün içinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz olayları daha iyi hale getirmek için çabalayabilir. Uğraşmak sizi yıpratabilir.

TERAZİ:Hayatınızda keyif aldığınız şeylere yönelebilirsiniz. Sizi geren ve endişelendiren kişilerden uzak durmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak için çabalamalısınız. Aşk hayatınız gündeminizi sarsabilir.

AKREP:Sabah saatlerinde evde yaşanabilecek kazalara dikkat etmenizde fayda var. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir. Ailevi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi zorlayacak konulardan uzak durmaya özen gösterin.

YAY:Yakın çevrenizle ilgili durumlar gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluk meydana gelebilir. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı sorunları fazla büyütmemenizde fayda var.

OĞLAK:Yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz şeyleri düzeltmek için yoğun tempoya girmenizde fayda var. Bazı işleri organize etmek, size süre kazandırabilir. Alacağınız destekler, rahatlamanızı sağlayabilir.

KOVA:Sabah saatlerinde hassasiyetiniz olan konularda daha tepkisel davranabilirsiniz. Bedensel sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz alanlarda detaylara önem vermelisiniz. Gün içinde başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

BALIK:Gizli kalmış nedenlerden dolayı keyfiniz kaçabilir. Çevrenizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Tartışmalar meydana gelebilir. İç dünyanıza dönebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar var.