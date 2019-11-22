Bugün kararsızlıklar ya da özellikle ilişkilerden kaynaklanan konular, hassasiyet yaratabilir. Ortaklı işler üzerinde düşünmek gerekebilir.

Yay burcunun başlamasıyla, farkındalığımızı artırabilecek haberler alabiliriz. Akşam saatlerinde ilişkilerde ve arkadaşlıklarda bazı seçimler nedeniyle

farklı bir yön çizebiliriz.

Küçülmekte olan Ay, bugünlerde yeni bir şeye başlamaktansa, daha ölçülü davranmamız gerektiğini anlatıyor. Beklentilerimizi dengede tutalım.

Hesapta olmayan koşullar ve değişiklikler sebebiyle şaşkınlık yaşayabiliriz.

KOÇ:Yoğun bir gün yaşayabilirsiniz. Tepkilerinizi kontrol etmelisiniz. İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. Ticari görüşmelerde bulunabilirsiniz. Anlaşmalarda dikkatli davranmalısınız. Eğlenceli programlar yapabilirsiniz.

BOĞA:İş hayatınızdaki gündeminiz yoğun olabilir. İletişimin aktığı bir gündesiniz. Yapacağınız programlar sizi rahatlatacaktır. Yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Beraber çalıştığınız kişilerden yardım alabilirsiniz.

İKİZLER:Yoğun bir haberleşme içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Daha kolay risk alabilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sohbet etmek, size iyi gelebilir.

YENGEÇ:Ailenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Ev hayatınızda hareketli bir gündem sizi bekliyor. Geçmiş meselelerle ilgilenebilirsiniz. Güven arayışı içinde hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz.

ASLAN:Eğitim konusunda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Yazışma ve konuşmalar sizi meşgul edebilir. Sözleşmelerde dikkatli olmanızda fayda var. Çevrenizdeki değişiklikler, gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizle ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Görüşmelerde yoğunluk olabilir. Ticari anlaşmalar gündeme gelebilir.

İş hayatınızda hafiflemiş hissedebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.

TERAZİ:Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Niyetlerinizi rahatça ortaya koyabilirsiniz. İletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat! Ticari işler gündeme gelebilir. Hassas olduuğunuz konulara yönelebilirsiniz. Sevdiklerinizle plan yapabilirsiniz.

AKREP:İletişim problemleriyle ilgilenebilirsiniz. Alınan kararlarda dikkatli davranmalısınız. Gizli düşmanlar olabilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. İç dünyanıza yönelebilirsiniz. Akşam saatlerinde rahatlatıcı koşullar var.

YAY:Gelecek beklentilerinizle ilgili görüşme içinde olabilirsiniz. Hızlı ve akan iletişim söz konusu... İş yerindeki destekler, daha rahat ilerlemenize yol açabilir. Mesleki gruplar ön plana çıkabilir. Aşk hayatıhızla ilgilenebilirsiniz.

OĞLAK:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Yoğun bir gündeminiz olabilir. İletişimin hızlı aktığı zamanlar var. Hedeflerinize ulaşmak için uygun koşullar oluşabilir. Sağlam temeller atmak isteyebilirsiniz. Akışta kalın.

KOVA:Görüşmelerin yoğun yaşandığı zamanlar olabilir. Ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Keşfetmek ve anlamlandırmak için yolculuklar planlayabilirsiniz. Çevrenizdekilerle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

BALIK:Kriz yaratan koşullar oluşabilir. Hızlı akan iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Sakin kalmalısınız. Finansal yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeme gelebilir. Aşk hayatınız canlanabilir.