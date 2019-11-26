Yeniaylar zamana tohum ekme zamanıdır. Böyle günlerde hareketlenme artar, ancak nereye yöneleceğimizi tam olarak kestiremeyiz. Yay burcundaki yeniay, yeni düşünme yolları, heves ve iyimserlik teması getiriyor. Bugün niyet edeceğimiz konulara odaklanabiliriz. Yeniay 18.05’te gerçekleşeceği için, günün ilk bölümünde daha sabırlı olmaya bakalım.

18.05’e kadar bazı huzursuzluklar ve belirsizlikler dikkat çekebilir. Bugünlerde Neptün de durağan haldeyken, bizi idealist hatta hayalci kılan alanlara yönelebiliriz. Olaylara gerçekçi bakmak faydalı olacak. Yine de yeniayın getirdiği canlanma ve enerjisiyle olumlu hissedebiliriz.

KOÇ:Olaylara karşı yeni bakış açıları geliştirebilirsiniz. İşlerinizde gayretli olacaksınız. Yeni başlangıçlar için hevesli davranabilirsiniz. Özgürlük hissi içinde olabilirsiniz. Çatışmalardan uzak durmalısınız. Keyif aldığınız işlerde sıkışma yaşanabilir.

BOĞA:İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İlişkilerinizi daha iyi yönetmeye çalışmalısınız. Sizi krize sokan meselelere karşı dikkat etmenizde fayda var. Finansal yenilenme içinde olabilirsiniz.

İKİZLER:İlişkilerinizde karşınızdakini de düşünmeniz gereken bir gündesiniz. Ani tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ortaklı konular gündeme gelebilir. Bağlayıcı koşullar oluşabilir.

YENGEÇ:Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara yönelebilirsiniz. Hizmet gerektiren işler gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızı planlama ihtiyacı doğabilir. Sizi yoran meselelere karşı dikkatli davranmanızda fayda var.

ASLAN:İlgilendiğiniz konulara yaratıcılığınızı katabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Sevdiklerinizle program yapmak, size iyi gelecektir. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi yorabilir.

BAŞAK:Ailevi meseleler gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz, fazla yorulmamaya çalışın. Akışta kalmaya dikkat edin.

TERAZİ:Çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz. Çatışmalara dikkat! Yeni haberler ve risk alabilirsiniz. Ailevi konular önem kazanabilir. Akışta kalın.

AKREP:Maddi alanlarda riskli durumlar meydana gelebilir. Yenilenme içinde olabilirsiniz. Yeteneklerinizle işleri kontrolünüz altına alabilirsiniz. Bazı konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Daha hareketli bir gündem oluşabilir. Destekler var.

YAY:Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli hissedebilirsiniz. Niyetleriniz ön plana çıkabilir. Bedensel aktiviteler sizi rahat hissettirebilir. Risk almak isteyebilirsiniz. Hassas konularda aktif rol alabilirsiniz. İmaj değişikliğini akşama bırakmayın.

OĞLAK:Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize yönelmek isteyebilirsiniz. Kayıplar yaşanabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Risk almak için uygun bir gün değil.Sıkışmalar meydana gelebilir.

KOVA:Geleceğinizle ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Beklentide olduğunuz konular hakkında atılımlar yapabilirsiniz. Sosyal meseleler gündeminizi meşgul edebilir. Kariyer hayatınızda desteklerle, işlerinizi rahatça toparlayabileceksiniz.

BALIK:Sorumlu olduğunuz konularla ilgili daha fazla çaba gösterebilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle görüşmeleriniz önem kazanabilir. Hedefe ulaşmak için risk alabilirsiniz. Akşama doğru zor koşullar olabilir.