Yeni yıla Ay, Balık burcunda giriyoruz. Ay bu burçta hayallere, esin almaya ve daha hassas koşullara işaret eder. Duygusal alanda çok net olmayabiliriz. Neşe ve keder arasında gidip gelebiliriz. Sabah saatlerinde pozitif düşünceler ve başkalarının fikirlerinden yararlanabileceğimiz imkanlar var. İsteklerimizle çevresel koşullar içinde uyum kurmak zor olmayacak. Düşüncelerimizi netleştiremesek de, bugün daha anlayışlı ve duygusal alanda paylaşımcı bir tutumdayız. Kabullenme gereken koşullar olabileceği gibi, sevdiklerimizle mutlu zamanlar geçirebiliriz. Işıkların uyumu, yaratıcı uğraşlara ve desteklere işaret ediyor. Ziyaretler ve yolculuklar da kısmetimizde görünüyor.

KOÇ:Gizli kalmış olaylar işleri zorlaştırabilir. İç dünyanıza dönmüş hissetmemenizde fayda var. Kabullenme içine girebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Değişimler keyfinizi kaçırabilir. Akışta kalın.

BOĞA:İş hayatınızda desteklerle sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırabilirsiniz. Beklentilerinizle ilgili değişimler yapmanızda fayda var. Düşüncelerinizi paylaşmak size iyi gelecektir. Mesleki komitelerde görev alacağınız zamanlar yakın.

İKİZLER:İş hayatınızdaki üstlerinizle iletişimin önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak için çaba sarf edebilirsiniz. Annenizle ilgili meseleler gündeminizi meşgul edebilir. Değişim-dönüşüm olabilir. Sıkışmış hissedebilirsiniz.

YENGEÇ:Yeni şeyler öğrenebilir ve farklı ufuklara açılabilirsiniz. Bütünü görebilir ve harekete geçebilirsiniz. Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Değişiklik yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız.

ASLAN:Endişe duyduğunuz işlerde kırılmalar yaşayabilirsiniz. Sahip olduklarınızla alakalı değişimler kriz yaratabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlandığınız durumlar meydana gelebilir. Finansal konularla ilgilenmelisiniz.

BAŞAK:Gün içinde ilişkide olduğunuz insanlarla gergin durumlar içinde kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili kendinizi daha fazla ön plana atmak sizi yorabilir. Bazı durumlarda detaycı tavrınız sizi zor duruma sokabilir. Akışta kalın.

TERAZİ:Çalışma hayatınızda farklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Daha çok şey öğrenmek için çaba sarf etmenizde fayda var. Gün içinde sorumluluklarınız artabilir.

AKREP:Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönelmelisiniz. Aşk hayatınızdaki gelişmeler sizi şaşırtabilir. Ani tavırlar içinde olmamaya özen gösterin. Planlarınızdaki değişikliklere ayak uydurmanızda fayda var. Hobilerinize harcama yapmalısınız.

YAY:Gün içinde ailevi konularla meşgul olabilirsiniz. Geçmişte kalan olaylarla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz. Bu durum kafanızı karıştırabilir. Planlarınızdaki değişikliklerin keyfinizi kaçırmamasında fayda var. Dikkatli olmalısınız.

OĞLAK:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Sözleşme ve yazışmalara dikkat etmenizde fayda var. Öğleden sonraki zamanlarda biraz zorlanmalar meydana gelebilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz .

KOVA:Yeteneklerinizle ilgili işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çalışmalar yapmanızda fayda var. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Koşullara hızlı ayak uydurmanız gerekebilir.

BALIK:Gün içinde yeni başlangıçlar yapacağınız zamanlar yakın. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkabilir. Sağlık durumlarına daha fazla dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz olaylara ciddi yaklaşmalısınız.