Bugün huzursuzluk ve sıkıntı yaratan koşullarla karşılaşabiliriz. Ay’ın ışığı küçülmekte. Böyle zamanlarda işler istediğimiz yönde ilerlemeyebilir. Elde olmayan nedenler gündeme gelerek aksilikler yaşanabilir. Böyle zamanlarda aşırı ısrarcı olmamak ve yeni şeylere başlamamak daha doğru bir yaklaşım olacak. Sabırlı olmalıyız. Akrep burcunda ilerleyen Ay, saat 19.34’e kadar boşlukta kalıyor. Gün boyunca sonuçsuz durumlar, sıkışıklıklar gündeme gelebilir. Tehlikeli, riskli işlerden uzak durulmalı. Duygusal alanda kendimizi daha huzursuz ve yıpratıcı durumlar içinde bulabiliriz. Belirsizlikler olsa bile psikolojik açıdan daha rahat edebileceğiz. Akışta kalın.

KOÇ:Sabah saatlerinde ikili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Kendinizi daha diplomatik hissedebilirsiniz. Öğleden sonra endişe duyduğunuz olaylar gündeme gelebilir. Finansal konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

BOĞA:Sabah saatlerinde çalışma temponuz yüksek olabilir. İş arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi daha çok etkileyebilir. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili olaylar sizi daha fazla meşgul etmeye başlayabilir. Hoş sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

İKİZLER:Sorumlu olduğunuz işlerinizde kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde koşullar daha akıcı olabilir. İlerleyen zamanlarda çalışma hayatınızdaki sorumluluklar ağır basabilir. Engelleri aşmak için daha fazla çalışabilirsiniz.

YENGEÇ:Erken saatlerde ailevi konularla ilgili koşullardan kurtulabilirsiniz. Keyif alacağınız uğraşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Kendinizi çok daha rahat ifade edebileceksiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz.

ASLAN:Erken saatlerde hareketli bir güne başlayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki ilişkilerden etkilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Babanızla ilgili olaylar sizi etkisi altına alabilir. Akışta kalın.

BAŞAK:Sabah saatlerinde maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. Bütçeleme yapmak durumunda kalabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda iş akışınız değişebilir. Konuşma ve yazışmanın yoğun olduğu zamanlar gelebilir.

TERAZİ:Kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için para harcayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları yeteneklerinizle çözüme kavuşturmak isteyebilirsiniz. Alacağınız desteklerle işlerinizi halledebileceksiniz.

AKREP:Sabah saatlerinde kendinizi daha gergin hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde bilemediğiniz konulardan dolayı sıkışmış hissedebilirsiniz. Olaylardan ruhsal olarak etkilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ilginizi kendi uğraşlarınıza çevireceksiniz.

YAY:Sabah saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularla ilgilenebilirsiniz. Bedeninize dikkat etmenizde fayda var. Kişisel niyetleriniz ön plana çıkabilir. Öğleden sonra kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

OĞLAK:İş hayatınızda dönüşümler yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Yaptığınız planların değişmesi keyfinizi kaçırabilir. İlerleyen zamanlarda geleceğe ait daha rahat organizasyonlar yapabilirsiniz.

KOVA:Sabah saatlerinde yeni yolculuklar yapmak için imkanlar doğabilir. Sorumlu olduğunuz konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Ruhsal

olarak kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. İşle ilgili konular daha fazla ön plana çıkabilir.

BALIK:Sabah saatlerinde kriz yaratabilecek durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı konular gündeme gelebilir. İlerleyen zamanlarda akıcı koşullar söz konusu... Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz.