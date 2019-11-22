Rachel Araz 8 ayda sadece 8 kilo aldı

Posta'nın haberine göre; Burcu Esmersoy'un eski nişanlısı iş insanı Sami Kiresepi'yle 2016 yılında dünya evine giren Rachel Araz, iki yıl sonra kızı Galia'yı kucağına almıştı. Şimdi de ikinci bebeğine hamile olan Araz'ın doğumuna bir ay kaldı.

En çok şalgam suyu ve kumpir aşeriyor

Bu kez oğlu olacak olan modacı, 8 ayda 8 kilo aldı. Fazla kilo alırım diye korkmadığını ve spor yaptığını söyleyen Rachel Araz, en çok şalgam suyu ve kumpire aşerdiğini söyledi.