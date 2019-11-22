22.11.2019 - 10:21 |
Rachel Araz 8 ayda sadece 8 kilo aldı
İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Rachel Araz, hamileliğinin son günlerini yaşıyor.
Posta'nın haberine göre; Burcu Esmersoy'un eski nişanlısı iş insanı Sami Kiresepi'yle 2016 yılında dünya evine giren Rachel Araz, iki yıl sonra kızı Galia'yı kucağına almıştı. Şimdi de ikinci bebeğine hamile olan Araz'ın doğumuna bir ay kaldı.
En çok şalgam suyu ve kumpir aşeriyor
Bu kez oğlu olacak olan modacı, 8 ayda 8 kilo aldı. Fazla kilo alırım diye korkmadığını ve spor yaptığını söyleyen Rachel Araz, en çok şalgam suyu ve kumpire aşerdiğini söyledi.
DİYARBAKIR ERGANİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİTTİK - VLOGTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lenovo Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu için hazırladıkları projeye Milliyet Teknoloji Editörümüz Batuhan Dönertaş'ı davet etti. Hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakırlı çocuklar, son teknolojik ekipmanlara kavuşarak, birbirinden farklı alanlarda bilim ve teknolojik yeniliklere ayak uydurdular.