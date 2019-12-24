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24.12.2019 - 15:02 |

Radamel Falcao'dan mutluluk pozu

Galatasaray'ın sakatlıklardan dolayı tam anlamıyla kadroda yerini alamayan tecrübeli forveti Radamel Falcao, önceki gün eşi Lorelei Taron ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Radamel Falcao'dan mutluluk pozu

Alışveriş merkezine ayrı ayrı gelen Radamel Falcao ile eşi Lorelei Taron, buluştuktan sonra kızları ile birlikte alışveriş yaparak günlerini geçirdi.

Kendilerini görüntülemek isteyen gazetecileri kırmayan yıldız golcü, kızlarının çekilmemesini rica ederek eşine sarılarak poz verdi.

Özellikle sarı-kırmızılı futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Falcao, istekleri kırmayarak sevenleri ile teker teker ilgilendi.

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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Cadde Yazarları

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