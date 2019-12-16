16.12.2019 - 07:50 |
Rafet El Roman: Uluslararası takılıyorum
Geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de sevenleri ile buluşan Rafet El Roman, konseri adeta mini bir şova çevirdi. “Kuru kuru şarkı söylemek yetmez” diyen şarkıcı, sahne performansıyla göz doldurdu.
Sanatçının sahneyi doldurması gerektiğini mikrofona söyleyen Rafet El Roman, “Sahnede kuru kuru şarkı söylemek yetmez. İşimizi birazda şov tadında yapmak lazım” diyerek şov yaptı.
Ardından yurt dışı konser programının yoğunluğundan bahseden Roman, “Uluslararası takılıyorum” dedi.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.