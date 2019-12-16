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16.12.2019 - 07:50 |

Rafet El Roman: Uluslararası takılıyorum

Geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de sevenleri ile buluşan Rafet El Roman, konseri adeta mini bir şova çevirdi. “Kuru kuru şarkı söylemek yetmez” diyen şarkıcı, sahne performansıyla göz doldurdu.

Rafet El Roman: Uluslararası takılıyorum

 

Sanatçının sahneyi doldurması gerektiğini mikrofona söyleyen Rafet El Roman, “Sahnede kuru kuru şarkı söylemek yetmez. İşimizi birazda şov tadında yapmak lazım” diyerek şov yaptı.

Ardından yurt dışı konser programının yoğunluğundan bahseden Roman, “Uluslararası takılıyorum” dedi.

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