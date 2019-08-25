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HaberlerCaddeRahmi Koç'un 50 yıllık sırrı! 'Gece 02:30'da kalkıp...'
25.08.2019 - 11:35

Rahmi Koç'un 50 yıllık sırrı! 'Gece 02:30'da kalkıp...'

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç (88) Bodrum tatilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Rahmi Koç'un 50 yıllık sırrı! 'Gece 02:30'da kalkıp...'

Oldukça dinç ve enerjik olan Rahmi Bey'in formda ve zinde kalmak için 40 yaşından bu yana uyguladığı sır yöntemler şöyle:

1) Yaz-kış her gün 1 km yüzerim.

2) Haftada 3 gün pilates yaparım.

3) Uyku sevmem. Gece 02.30'da kalkıp hafif tempoda 1 saat yürürüm. Sonra sırt üstü yatıp göbek inceltme hareketleri yaparım. Sabahları 07.00'de uyanırım.

4) 50 yıldır öğle yemeğinden sonra 1 saat uyurum. Aklı pırıl pırıl yapıyor.

5) Japonlar'dan öğrendiğim bir içeçek var. Her gün yeşil limon kabuğunu suyun içine atıp içerim. Yağ yakmak ve cildi nemli tutmak için iyi geliyor.

6) Rejim yapmam, her şeyi yerim. Ama ölçüyü hiçbir zaman kaçırmam. (Posta)

 

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