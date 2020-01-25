25.01.2020 - 07:50 |
Randevu günü
Selma Ergeç, bir AVM’deydi.
Apple mağazasına uğrayıp, arızalanan cihazını gösteren oyuncu, çalışanlardan bilgi alıp, işlerini hallettikten kısa süre sonra AVM’den ayrıldı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.