'Rap müzikte favorim Ceza ve Sagopa'

Bu yaz çok yoğun bir konser takviminin olduğunu söyleyen Ece Seçkin, "Bugün of günümü alışverişe ve arkadaşımla kahve içip sohbet etmeye ayırdım. Rapçi bir arkadaşımla buluşacağım. 'Pop müzik bitiyor, artık rap müzik zamanı' gibi söylemleri doğru bulmuyorum. Pop müzik hiç bir zaman bitmez" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Hakan Altun’un, Rap müziğin dedesi Ceza’dır. Sözünün hatırlatılması üzerine popçu, "Çok doğru ama Sagopa Kajmer’i de unutmamak lazım. Benim çocukluğum onları dinlemekle geçti, ikisi de başka bir seviyede" açıklamasında bulundu.