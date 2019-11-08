‘Recep İvedik 6’ya ünlü akını

Togan Gökbakar’ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar’la kaleme aldığı ‘Recep İvedik 6’nın Kanyon AVM’deki gala gösterimine, ünlü simalar katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Mahsun Kırmızıgül, Murat Cemcir, Hamdi Alkan, Rüştü Reçber, eşi Işıl Reçber ve Bilal Çatalçekiç’in de aralarında olduğu isimler, filmi izledi. Recep İvedik karakterini canlandıran Şahan Gökbakar, “Burada filmin enerjisini seyirciyle ilk defa seyredeceğiz. O yüzden çok heyecanlıyız” dedi.